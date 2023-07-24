Tom Cruise, Simon Pegg, Henry Cavill... 'Görevimiz Tehlike' ekibi Kapalıçarşı'da...

Yayınlanma: 24.07.2023 - 11:20

Güncelleme: 24.07.2023 - 11:20

Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma filminin ikinci bölümünde bazı sahneleri Kapalıçarşı'da çekmeyi planlayan ABD'li yönetmen Christopher McQuarrie, dünyaca ünlü yıldız Tom Cruise'un da aralarında bulunduğu ekibiyle birlikte mekan keşfi yaptı. Ekip için dün kapalı olan tarihi çarşının kapıları açıldı.

Ekip Kapalıçarşı'da gezerek incelemelerde bulundu.

2024'te vizyona girecek Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma için İngiltere, Malta, Güney Afrika ve Norveç çekim bölgeleri şeklinde planlanmıştı.

Kapalıçarşı bir başka ajan filmi olan James Bond’a da iki kez ev sahipliği yapmıştı.

