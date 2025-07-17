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Tomorrowland'in ana sahnesi yandı: Oyuncu Serhan Onat’tan açıklama

Tomorrowland'in ana sahnesi yandı: Oyuncu Serhan Onat’tan açıklama

17.07.2025 10:46:00
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Haber Merkezi
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Tomorrowland'in ana sahnesi yandı: Oyuncu Serhan Onat’tan açıklama

Avrupa'nın en büyük müzik etkinliklerinden olan Tomorrowland'in ana sahnesinde yangın çıktı. Yangın sonrası sahne küle dönerken; festivale giden oyuncu Serhan Onat'tan açıklama geldi.

Her yıl temmuz ayında Belçika'nın Boom kasabasında düzenlenen ve dünyanın en büyük elektronik müzik festivallerinden biri olan Tomorrowland, bu yıl talihsiz bir olayla gündeme geldi. Festivalin ana sahnesi, açılışa günler kala çıkan yangında küle döndü.

ANA SAHNE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

18-20 Temmuz ve 25-27 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan festivalin ana sahnesinde çıkan yangın sonucu büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Festival yetkilileri, sahnenin kullanılamaz hale geldiğini doğruladı.

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"FESTİVAL ALANI PLANLANDIĞI GİBİ AÇILACAK"

Yangına rağmen organizasyon komitesi, festival alanının planlandığı şekilde yarın açılacağını duyurarak katılımcıları rahatlattı.

SERHAN ONAT’TAN AÇIKLAMA: “İYİYİZ”

Festivalde bulunmak üzere Belçika’ya giden isimlerden biri de oyuncu Serhan Onat oldu. Nişanlısı Merve Küsmenoğlu ile festivalde bulunan Onat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Herkes sormuş, biz festival alanında değildik. İyiyiz. Ölümlü bir kaza değil gibi duruyor.”

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Yetkililer yangının çıkış sebebine dair incelemelerin sürdüğünü belirtti.

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