Otomobil demir taşıyan TIR'a çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti!

Aliağa'da, bir otomobilin demir yüklü tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 19.12.2023 - 16:07
Otomobil demir taşıyan TIR'a çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti!
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İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Kuzey Ege Otoyolu Samurlu Mahallesi mevkiinde kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir’den Çanakkale istikametine giden L.B. yönetimindeki 35 CIG 98 otomobil aynı yöne giden G.O. idaresindeki 35 NEH 14 plakalı TIR'ın dorsesini arkadan çarptı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR!

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü L.B.’nin (45) feci şekilde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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