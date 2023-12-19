Kestiği ağaç üzerine düştü: Hayatını kaybetti

Samsun’da ormanda kestiği ağaç üzerine düşen bir kişi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 19.12.2023 - 11:59
Kestiği ağaç üzerine düştü: Hayatını kaybetti
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Olay, Samsun’un 19 Mayıs ilçesinin Düzköy Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda ağaç kesen Fahrettin Çelik (42), kestiği ağacın üzerine düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Orman kesim işinde çalışan arkadaşları kendisini aramaya çıkınca, Çelik’i kanlar içinde hareketsiz halde buldu.

Olay, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Olay yerine giden jandarma ve sağlık ekipleri üzerine kestiği ağaç düşen Fahrettin Çelik’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Çelik’in cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Samsun ağaç hayatını kaybetti

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