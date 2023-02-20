Toygun Atilla kimdir? Toygun Atilla neden istifa etti?

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 12:49

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 12:50

16 Kasım 2021'de göreve başlayan ve 15 aydır sitenin genel yayın yönetmenliği görevini yürüten Atilla, OdaTV'nin imtiyaz sahibi Soner Yalçın'a ve okurlara teşekkür mesajı yayımladı. Toygun Atilla, OdaTV Genel Yayın Yönetmenliği görevini bıraktığını paylaştığı mesajla duyurdu. Bu gelişmeyle Toygun Atilla'nın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

TOYGUN ATİLLA KİMDİR?

Toygun Atilla,Gazeteciliğe 1991 yılında Günaydın gazetesinde başlayan Toygun Atilla, 1992 yılında Hürriyet gazetesine geçti. Organize suç örgütleri ve istihbarat konularında uzmanlaşmış olan Toygun Atilla, oldukça uzun bir dönem Hürriyet gazetesinde muhabir olarak görev yaptı. 16 Kasım 2021'de'de OdaTV'nin internet sitesinde genel yayın yönetmeni olarak göreve başladı. Türkiye’deki birçok polisiye operasyonu; Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk, Şike gibi çeşitli davaları takip etti. Bu konularda dikkat çeken haber ve söyleşilere imza attı. Cumhuriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürüyken hayatını yitiren Bülent Dikmener anısına her yıl düzenlenen haber ödüllerinde, 2011 yılında Jüri Özel Ödülünü kazandı.

TOYGUN ATİLLA NEDEN İSTİFA ETTİ?

Toygun Atilla, istifa açıklamasında "Hatalar yaptık. Ancak ben ve ekip arkadaşlarım asla kimseye bilerek yanlış yapmadı" diyen Atilla, "Geldiğimiz noktada bu veda artık bir zorunluluktu" ifadelerini kullandı.

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