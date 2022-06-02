Trafik kazası geçiren Sinem Ünsal'dan açıklama
Ünlü oyuncu Sinem Ünsal, yapımcı Nisan Ceren ile birlikte geçirdiği trafik kazasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Ünlü tiyatrocu Demet Akbağ'ın Aydınlıkevler tiyatro oyununun İzmir turnesi dönüşü meydana gelen trafik kazası yürekleri ağızlara getirdi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; oyun sonrası Sinem Ünsal ve oyunun uygulayıcı yapımcısı Nisan Ceren işleri olduğu için gece İstanbul'a dönmek için yola çıktı.
Gebze yolunda Ünsal ve Ceren'in seyahat ettiği aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti, araç bariyerlere çarptı. Sinem Ünsal'ın vücudunda yara ve morluklar oluştu.
SİNEM ÜNSAL'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sinem Ünsal, şu ifadelere yer verdi: "Merhaba, evet çıkan haberler doğru. Turne dönüşü Gemlik'te bir trafik kazası geçirdik. Çok şükür ki hepimiz kaza boyutuna kıyasla çok çok iyiyiz. Sağlığım yerinde, güzel günler kapıda. Hepinize ilginiz, sevginiz, dualarınız için bin teşekkür"
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