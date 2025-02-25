Ercan Karakaş kimdir, kaç yaşında? Müjde Ar'ın eşi Ercan Karakaş ne bakanıydı?

Yayınlanma: 25.02.2025 - 14:00

Güncelleme: 25.02.2025 - 14:08

Oyuncu Müjde Ar ve eşi Ercan Karakaş'ın içerisinde bulunduğu araç, özel halk otobüsüyle çarpıştı. Hastaneye kaldırılan Ar'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Peki, Ercan Karakaş kimdir, kaç yaşında? Mijde Ar'ın eşi Ercan Karakaş ne bakanıydı?

ERCAN KARAKAŞ KİMDİR?

Ercan Karakaş 1945'te doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Çanakkale'de tamamladı. İstanbul'da başladığı yüksek öğrenimini Almanya'da Makine Yüksek Mühendisi olarak tamamladı. Sonra bir süre Duisburg Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler bölümüne devam etti.

Almanya'da bulunduğu yıllarda Türk işçi ve ailelerine sosyal danışmanlık yaptı. Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nde (SPD) on yıl değişik kademelerde çalıştı. Avrupa'daki sosyal demokrat Türklerin kurduğu Avrupa Sosyal Demokrat Halk Dernekleri Federasyonu'nda (HDF) dört dönem genel başkanlık görevinde bulundu.

Türkiye'ye döndükten iki yıl sonra 1986 yılında SODEP-HP birleşmesinde İstanbul'da SHP'ye katıldı. Önce il sekreterliği görevi yaptı. Sonra üç kez İstanbul İl Başkanlığına seçildi. Daha sonra Parti Meclisi, Merkez Yürütme Kurulu üyeliği ve Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

1988 yılında arkadaşlarıyla birlikte aylık "Sosyal Demokrat Dergi" ve "Sosyal Demokrasi Yayınları" adlı yayınevini kurdu. Milletvekilliğinden önce resmî ve özel çeşitli kuruluşlarda teknik eleman ve yönetici olarak çalıştı.

Ekim 1991 seçimlerinde İstanbul üçüncü bölgeden milletvekili seçildi. Üç yıla yakın bir süre TBMM SHP Grup Başkan Vekilliği yaptı. İki yıl Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclis üyeliği ve daha sonra AGİK Parlamenterler Meclisi üyeliği görevinde bulundu. 24 Aralık 1995 seçimlerinde İstanbul 3. bölgeden 2. kez milletvekili seçildi. 19. ve 20. dönemde TBMM Dışişleri Komisyonu üyeliği yaptı.

1994 yılının sonunda bir grup sosyal demokrat aydınla birlikte Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) kurdu. Vakıfta Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildi.

49. ve 50. Koalisyon hükûmetlerinin protokol ve program hazırlıklarına katıldı. 50. Hükûmette Kültür Bakanlığı yaptı. Olağanüstü Hal ve Çekiç Güç süresini uzatma kararnamesini imzalamadı ve bakanlık görevinden istifa etti.

Hâlen SODEV Onursal Başkanlığı görevini yürütmektedir. Sinema oyuncusu Müjde Ar ile evlidir.

2008 yılının Kasım ayında yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. 18 Aralık 2010 tarihinde yapılan kurultayda CHP parti meclisi üyeliğine seçildi. 14 Eylül 2014 tarihinde Kültür ve Sanat Platformundan sorumlu CHP genel başkan yardımcılığı görevine atandı.

ERCAN KARAKAŞ KİTAPLARI

Gelecek Sosyal Demokrasidir

Eksiksiz Bir Demokrasi İçin

Demokratikleş(eme)me, SHP ve Solda Bütünleşme

Sosyal Demokrasinin Şansı

Değişen Dünya ve Solun Vizyonu

CHP 2000 Yeniden Yapılanma

Sol Yeniden

Siyasette Yenilenme – Solda Yeni Parti Arayışları

ERCAN KARAKAŞ NE BAKANIYDI?

Ercan Karakaş 1991 - 1999 yılları arasında Kültür Bakanlığı yapmıştır.