Bahar Candan'ın 'ekonomi' yorumu: Asgari ücretliler dolarla bir şey almasın

Flash TV'de yayınlanan ‘Al Sana Haber’ programına konuk olan Bahar Candan'ın dolar kuruyla ilgili yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
07 Kasım 2021 Pazar, 11:43
Bahar Candan'ın 'ekonomi' yorumu: Asgari ücretliler dolarla bir şey almasın
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Katıldığı moda yarışmasıyla tanınan Bahar Candan, 'Sisi' lakabıyla tanınan Seyhan Soylu ile Nihat Doğan'ın yer aldığı ve ekonomi gündeminin konuşulduğu program sosyal medyada gündem oldu.

Nihat Doğan'ın asgari ücretle geçinen ailelere tavsiyesini sorduğu Bahar Candan, "Asgari ücretliler dolarla bir şey almasın, evinin uzağına gitmesin" ifadelerini kullandı.

"BENİM BAKANLARLA ARAM İYİ"

Seyhan Soylu'nun "Naci Ağbal'ın yerine iktidar sana görev mi verdi? Doları nasıl düşüreceksin" sorusuna ise Candan "Benim bakanlarla aram iyi, sohbet etmeyi çok severim. Sohbet ederken de hem eğleniyorum, hem öğreniyorum" dedi.


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