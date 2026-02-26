Cumhuriyet Gazetesi Logo
TRT dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı: İsmail Hacıoğlu'nun yerine gelen isim belli oldu!

26.02.2026 11:35:00
Haber Merkezi
'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, TRT1'de yayımlanan 'Cennetin Çocukları' dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı. Başrolde oynayan Hacıoğlu'nun yerine gelen isim ise, Alperen Duymaz oldu.

Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu İsmail Hacıoğlu, TRT1'de yayımlanan 'Cennetin Çocukları' dizisindeki başrolünü kaybetmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin yapım şirketinin, Hacıoğlu'nun ayrılığının ardından başrol için ilk teklif götürdüğü isimlerin başında Alperen Duymaz yer aldı. Teklifi değerlendiren Duymaz'ın, prensipte anlaşarak dizinin yeni başrolü olduğu aktarıldı.

Image

Ayvalık'ta çekilen dizide hikaye değişecek ve Kamil karakteri yeniden izleyiciyle buluşacak.

Hacıoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından sete ara veren ekibin, önümüzdeki günlerde çekimlere başlayacağı kaydedildi.

