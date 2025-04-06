TRT dizisini kaldırmıştı: Senarist Ali Aydın’dan ‘proje’ itirafı

Yayınlanma: 06.04.2025 - 21:42

Güncelleme: 06.04.2025 - 21:43

Boykot çağrısına destek veren Aybüke Pusat'ın Teşkilat'ın kadrosundan çıkarılmasına tepki gösteren senarist Ali Aydın'ın Mevlana Celaleddin-i Rumi dizisi TRT’nin Tabii platformundan kaldırılmıştı.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'nın sosyal medya hesabı üzerinden seslendiği senarist Ali Aydın, Sobacı'ya cevap vermişti. Paylaşımlarını sürdüren senarist bu kez de başka bir dizisinin TRT tarafından iptal edildiğini ve gerekçesini açıkladı.

Ali Aydın, TRT tarafından iptal edilen projesine dair, "Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur isimli romanını uyarladım. Uyarlama TRT'ye gitti. Yine eleştiri yok çekince var. Bu çekincenin nedeni birinci bölümde Cumhuriyet korteji olması ve Cumhuriyet Balosunun olması." dedi.

"BU GEREKÇELERLE PROJE YAPILMADI"

Aydın'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Madem kara listedeyim o zaman buyrun: Ahmet Hamdi Tanpınar'ın, bu çok sevdiğim büyük yazarın Huzur isimli romanını uyarladım. Ve bu uyarlamam tek bir eleştiri bile almadı aksine teveccüh aldı. Romanın haklarını alan kişinin de adını verip sizin kara listenize girmesine müsade etmeyeceğim. Ve bu uyarlama TRT'ye gitti. TRT'deki insanların da adını verip onları da ekmeklerinden etmenize izin vermeyeceğim. Yine eleştiri yok ama çekince var. Ve bu çekincenin nedeni birinci bölümde Cumhuriyet korteji olması ve yine Cumhuriyet Balosunun olması. Ancak balodaki sahnede dramatik yapı gereği İstanbul Bektaşîlerine ait bir deyiş de söyletiyorum. Ve bu gerekçelerle proje yapılmadı. Şu halde neden kültür inşa edilemediğini ve edilemeyeceğini açıklayabilmişimdir umarım."