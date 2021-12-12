TRT Haber sunucusu canlı yayında Ekşi Sözlük'ü hedef aldı
TRT Haber’de yayınlanan Gece Bakışı programının sunucusu Fuat Kozluklu, başta Ekşi Sözlük olmak üzere birçok sosyal medya platformunu hedef aldı. Kozluklu, "Bize linç girişimi başlatan sosyal medya, ruhsal cinayet işleyen psikopatlarla dolu. Ekşi Sözlük bir lağım çukuru, sapıklarla dolu" ifadelerini kullandı.
TRT Haber'den Fuat Kozluklu, sunuculuğunu yaptığı 'Gece Bakışı' programında muhabir Ahmet Çakıcı’nın “Sosyal medya insan haklarını tehdit ediyor mu?” adlı haberini sundu.
İktidarın yasaklama girişimlerinin hedefi olan sosyal medyayla ilgili yapılan bu haber eleştirilere neden oldu.
Sosyal medyadan gelen eleştirilere tepki gösteren Fuat Kozluklu, programın kapanışı sırasında “Bize linç girişimi başlatan sosyal medya, ruhsal cinayet işleyen psikopatlarla dolu. Ekşi Sözlük bir lağım çukuru. Takma isimlerle kişilik haklarımıza taciz ve tecavüzde bulunan binlerce sapık. Hangi biriyle uğraşacağımızı şaşırmış durumdayız. Allah bildiği gibi yapsın onları diyorum. Yazıklar olsun onlara" dedi.
İşte canlı yayındaki o anlar...
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