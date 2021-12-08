Denktaş'ın eski danışmanından, TRT'nin 'Kıbrıs: Zafere Doğru' dizisine tepki: 'Tarih çarpıtılamaz'
KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın eski danışmanı, Başbakanlık eski özel kalem müdürü ve Dışişleri Bakanlığı Tanıtma Dairesi eski müdürü Sabahattin İsmail, final yapacağı öğrenilen TRT dizisi 'Kıbrıs: Zafere Doğru' dizisine tepki gösterdi. İsmail, "Uydurmalar yerine gerçeklere yer verilseydi böyle olmazdı, tarih çarpıtılamaz" dedi.
Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Ahmet Kural, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun başrollerini paylaştığı ve TRT'de yayınlanan 'Kıbrıs: Zafere Doğru' dizisinin final yapacağı açıklanmıştı.
Osman Taşcı ve Barış Erçetin’in yönettiği, Emre Özdür ve Başar Başaran'ın kaleme aldığı dizinin, yapılan planlama sonrası 31. bölümde final yapmasına karar verilmişti.
DENKTAŞ'IN ESKİ DANIŞMANINDAN SERT TEPKİ
Final kararının duyulmasının ardından KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın eski danışmanı, Başbakanlık eski özel kalem müdürü ve Dışişleri Bakanlığı Tanıtma Dairesi eski müdürü Sabahattin İsmail'den söz konusu diziye tepki geldi.
Sosyal medyadan bir paylaşım yapan İsmail, "Uydurmalar yerine gerçeklere yer verilseydi böyle olmazdı, tarih çarpıtılamaz" dedi.
İsmail, şu ifadeleri kullandı:
"Haklı eleştirilerimize kulak tıkayan TRT, izleyici sayısının çok düşmesi sonucu uydurmalarla dolu Kıbrıs dizisi için final kararı almış. Uydurmalar yerine gerçeklere yer verilseydi böyle olmazdı. Kıbrıs'ı bir Rambo kurtarmadı. Denktaş, Dr.Küçük, Mücahit aciz değildi. Tarih çarpıtılamaz."
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