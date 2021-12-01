Erdoğan'ın TRT'deki konuşması dünya basınında: 'Politikasından dönmeyecek'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam yaptığı konuşmayla Türk lirasında bir kez daha sert değer kaybı yaşanırken, uluslararası basın kuruluşları da konuşmaya sayfalarında geniş yer ayırdı.
Son günlerde yaptığı açıklamalarda dünya genelinde artan enflasyon nedeniyle faizlerin artırılması veya artırımların yaklaşmasına karşılık Türkiye'de devam eden faiz indirimlerini savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece TRT televizyonunda katıldığı programda aynı tezi tekrarladı.
Erdoğan, TL'de değer kaybına yol açan ve enflasyonu yükselteceğine kesin gözüyle bakılan faiz indirimlerinin devam edeceğini tekrar ifade etti.
"Buradan geriye dönüş de yoktur" diyerek uygulanan ekonomi politikalarının devam edeceğini ifade eden Erdoğan, "Çok açık, net söylüyorum, biz inşallah seçim öncesine kadar ciddi manada faizin düştüğünü, kuru tetikleyen yüksek faizin düşüşü sebebiyle kurda da ciddi bir olumlu iyileşmenin olduğunu hep birlikte göreceğiz. Buna enflasyon da dahil" dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarının ardından hacimlerin düşük olduğu piyasada dolar karşısında 14 seviyesine kadar yükselen kur, gece yarısında 13.415'ten kapandı. Böylece TL bir önceki güne göre yüzde 4.6 daha değer yitirmiş oldu.
BLOMMBERG: POLİTİKASINDAN DÖNÜŞ OLMAYACAK
ABD merkezli haber ajansı Bloomberg, Erdoğan’ın "Seçim öncesine kadar ciddi manada faizin düştüğünü, kurda olumlu iyileşme olduğunu göreceğiz" sözünü başlığa taşıyarak dün geceyi aktardı. Erdoğan’ın yeni ekonomi politikasından dönüş olmayacağı yönündeki sözleri de haberde yer bulurken, bu politikanın ağırlığını rekor düşük seviyelere düşen TL’nin çektiği belirtildi.
Bloomberg, Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı (TCMB) da zor durumda bıraktığını vurgulayarak, konuşmasıyla TL’nin dolar karşısındaki kaybının yüzde 8,1’i bulduğu aktarıldı.
REUTERS: ERDOĞAN'IN TEHLİKELİ DENEYİ
İngiliz haber ajansı Reuters, dün geceyi “Erdoğan’ın tehlikeli deneyi karşısında dolar/TL 14’e vurdu” başlığıyla aktardı.
Erdoğan’ın yaygın eleştirilere ve artan enflasyona rağmen agresif faiz indirimlerine devam mesajıyla TL’nin dolar ve euro karşısında rekor düşük seviyelere gerilediğini aktaran ajansı, Fed Başkanı Jerome Powell’in şahin mesajlarının da doları güçlendirdiğini, mevcut politikanın Türkiye ekonomisi ve Erdoğan’ın kendi siyasi geleceği için riskli olduğunu vurguladı.
AL JAZEERA: UCUZ PARA İLE ÜRETİMİ ARTIRACAK
Al Jazeera ise haberinde, Erdoğan'ın TRT'ye verdiği demeçte daha ucuz paranın üretimi artıracağını, istihdam yaratacağını ve şu anda yüzde 5 olan resmi hedefin dört katı olan tüketici enflasyonunu yavaşlatacağını ve para biriminin sonunda güçleneceğini söylediğini belirtti.
Haberde ayrıca, özel şirketlerin, Credit Guarantee (Kredi Garanti) fonu tarafından desteklenen programlardan biri kapsamında 50 milyar lira (3,7 milyar dolar) yeni kredi alacağı kaydedildi. Son olarak, Erdoğan'ın kredi faiz oranlarının piyasa seviyelerinden 7 puan daha düşük olacağını ve bu yıl Türkiye'nin gayri safi yurtiçi hasılasında tahmini yüzde 10'luk bir büyümeye katkıda bulunacağını söylediği ifade edildi.
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