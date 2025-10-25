TRT Tabii dizisinin setinde kaza! Başrol hastaneye kaldırıldı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.10.2025 10:26:00
TRT Tabii platformu için Tokat'ta çekimleri süren 'Onbeşliler'in setinde kaza yaşandı. Hastaneye kaldırılan dizinin başrol oyuncusu İsmail Ege Şaşmaz ameliyat oldu.

TRT Tabii platformu için çekilen 'Onbeşliler'in çekimleri Tokat'ta devam ediyor. Geçen gün dizinin setinde bir kaza taşandı.

Başrol oyuncularından İsmail Ege Şaşmaz'ın apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çekimlere ara verilip hastaneye giden Şaşmaz'ın sol işaret parmağında kırık tespit edildi. İlk müdahalenin ardından oyuncu İstanbul’a geldi.

AMELİYAT OLDU

İsmail Ege Şaşmaz Nişantaşı’nda özel bir hastanede ameliyata alındı. Bir saat süren ameliyatın ardından Şaşmaz'a doktor iki hafta rapor verdi.

