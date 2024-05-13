TRT'de yayınlanan Fetihler Sultanı'nda insanlık dışı çalışma koşulları... Sine-Sen'den açıklama var

Yayınlanma: 13.05.2024 - 13:52

Güncelleme: 13.05.2024 - 13:53

Fatih Sultan Mehmet'in hayatını ele alan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi, TRT 1'de ekranlara geliyor. Başrolünü Serkan Çayoğlu'nun üstlendiği dizi, ağır çalışma koşulları, eksik prim ve set çalışanlarının toplu olarak işten çıkarılmasıyla gündeme geldi.

"Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi setinde yaşanan hak ihlalleriyle ilgili DİSK'e bağlı Sinema Emekçileri Sendikası bir açıklama yayımladı.

Sine-Sen'in X hesabından yapılan paylaşımda "Yasadışı çalışma saatleri, bölüm başı ücret dayatması, eksik prim, ağır çalışma koşulları, toplu işten çıkarma... Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi emekçileri yalnız değildir. Aralarında çok sayıda üyemizin bulunduğu emekçilerin hak mücadelesinin yanındayız" ifadeleri kullanıldı.

Dizi setinde iş güvenliği önlemlerinin alınmadığına dikkat çekilerek, geçen ocak ayında sette bir yangın çıktığı ve işçilerin hayatının tehlikeye atıldığı belirtildi.

Sinema Emekçileri Sendikası'ndan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: