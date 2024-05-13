TRT'de yayınlanan Fetihler Sultanı'nda insanlık dışı çalışma koşulları... Sine-Sen'den açıklama var
TRT'de yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisiyle ilgili Sinema Emekçileri Sendikası'ndan açıklama geldi.
Fatih Sultan Mehmet'in hayatını ele alan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi, TRT 1'de ekranlara geliyor. Başrolünü Serkan Çayoğlu'nun üstlendiği dizi, ağır çalışma koşulları, eksik prim ve set çalışanlarının toplu olarak işten çıkarılmasıyla gündeme geldi.
"Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi setinde yaşanan hak ihlalleriyle ilgili DİSK'e bağlı Sinema Emekçileri Sendikası bir açıklama yayımladı.
Sine-Sen'in X hesabından yapılan paylaşımda "Yasadışı çalışma saatleri, bölüm başı ücret dayatması, eksik prim, ağır çalışma koşulları, toplu işten çıkarma... Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi emekçileri yalnız değildir. Aralarında çok sayıda üyemizin bulunduğu emekçilerin hak mücadelesinin yanındayız" ifadeleri kullanıldı.
Dizi setinde iş güvenliği önlemlerinin alınmadığına dikkat çekilerek, geçen ocak ayında sette bir yangın çıktığı ve işçilerin hayatının tehlikeye atıldığı belirtildi.
Sinema Emekçileri Sendikası'ndan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Baş'tan 'Bahçeli'ye tehdit' iddiası
- Batık bankadan parasını faiziyle alacak!
- İşte 'kamuda tasarruf' paketinin ayrıntıları
- Bakışlarıyla mest eden 4 burç
- 'Samimi bir ortamda...'
- Sorumlu yandaş medya
- Galatasaray derbi maçına lider gidiyor!
- Kim Milyoner Olmak İster'de duygusal anlar!
- 'Fark tarihin en yüksek düzeyinde'
- Japonya Temsilciler Meclisi'nden PKK kararı