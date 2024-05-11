Yayınlanma: 11.05.2024 - 18:09

Güncelleme: 11.05.2024 - 18:09

Tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği Eurovision finali bu akşam izleyicisi ile buluşacak. Eurovision organizatörleri tarafından bugün yapılan açıklama ise herkesi şaşırttı. Hollanda'yı temsil eden Joost Klein'ın yarışmadan diskalifiye edildiği açıklandı. Yurttaşlar Hollanda temsilcisi olan şarkıcının neden diskalifiye edildiğini merak ediyor. Peki, Eurovision'da Hollanda'yı temsil eden Joost Klein neden diskalifiye edildi? İşte ayrıntılar...

HOLLANDA DİSKALİFİYE Mİ EDİLDİ?

Eurovision tarafından yapılan açıklamaya göre, Hollandalı temsilci Joost Klein, bir ekip üyesine yönelik davranışının "yarışma kurallarının ihlali" olarak değerlendirildi.

Klein'ın final yarışmasından diskalifiye edildiği bildirilen açıklamada, "Yarışmadaki tüm personel için güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlamaya kararlıyız." ifadesi kullanıldı.

HOLLANDA TEMSİLCİSİ JOOST KLEIN NEDEN DİSKALİFİYE EDİLDİ?

Hollandalı temsilci Klein'ın, dün düzenlenen basın toplantısındaki tutumu nedeniyle yarışmadan diskalifiye edildiği açıklandı.

Basın toplantısında bir gazeteci İsrailli temsilci Eden Golan'a, "Etkinliğe katılarak diğer katılımcılar için bir güvenlik riskine neden olduğunu düşünüp düşünmediği" sorusunu iletmiş, İsveçli sunucu Jovan Radomir'in soruya cevap vermesine gerek olmadığı söylendiğinde de Hollanda'nın temsilcisi Joost Klein "Neden olmasın?" şeklinde tepki göstermişti.