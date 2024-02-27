Yayınlanma: 27.02.2024 - 14:51

Güncelleme: 27.02.2024 - 14:51

"Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisininin ne zaman yayımlanacağı ve oyuncu kadrosu ekran başındaki izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin oyuncuları kimler? Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi ne zaman yayımlanacak?

MEHMED FETİHLER SULTANI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Serkan Çayoğlu'nun "Fatih Sultan Mehmet"e hayat verdiği "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi 27 Şubat 2024 tarihinde macerasına başlayacak.

MEHMED FETİHLER SULTANI OYUNCULARI

Tarihi dizinin oyuncu kadrosunda; Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Kenan Çoban, Bülent Alkış, Savaş Özdemir, Esila Umut, Ali Nuri Türkoğlu gibi ünlü isimler yer alıyor.