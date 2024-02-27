Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin oyuncuları kimler? Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi ne zaman yayımlanacak?
"Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin ilk bölümü için geri sayım sürerken dizinin kadrosu ve konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin oyuncuları kimler? Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi ne zaman yayımlanacak?
"Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisininin ne zaman yayımlanacağı ve oyuncu kadrosu ekran başındaki izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin oyuncuları kimler? Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi ne zaman yayımlanacak?
MEHMED FETİHLER SULTANI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Serkan Çayoğlu'nun "Fatih Sultan Mehmet"e hayat verdiği "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi 27 Şubat 2024 tarihinde macerasına başlayacak.
MEHMED FETİHLER SULTANI OYUNCULARI
Tarihi dizinin oyuncu kadrosunda; Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Kenan Çoban, Bülent Alkış, Savaş Özdemir, Esila Umut, Ali Nuri Türkoğlu gibi ünlü isimler yer alıyor.
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