TRT'de yer alan diziden çıkarılmıştı: Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu'ndan açıklama
Yaptığı boykot çağrısı nedeni ile TRT'de rol aldığı Muhabir adlı diziden çıkarılan Başak Gümülcinelioğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gümülcinelioğlu, "Omurga her şeydir" dedi.
2 Nisan tüketim boykotuna destek olmak için sosyal medya hesabından destek paylaşımlarında bulunan ve TRT Tabii'deki dizisinin kadrosundan çıkarılan Başak Gümülcinelioğlu sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı.
"HAKKIMI SAVUNMAYI O ÖĞRETTİ BANA"
Instagram hesabından açıklama yapan Başak Gümülcinelioğlu, şu ifadeleri kaydetti:
"Dün tahmin edersiniz ki yoğun geçen bir gün oldu, ancak onca destek mesajını da cevapsız bırakmak istemedim.
Ülkemin eksiksiz her bölgesinin onlarca köyünde yıllarca hizmet etmiş, kendi ayakları üstünde duran bir ebe- hemşire kadın tarafından büyütüldüm. Hakkımı savunmayı o öğretti bana. Boğazımdan sadece annemle babamın çalışarak kazandığı lokmalar geçti. Atatürk'ü, ülkemi, kültürümü, dinimi tanıyarak, haklarımı bilerek, doğru yerde dürüstçe konuşmayı ilke edinerek yetiştirildim. Hiç kimsenin işinde, hakkında gözümü bırak, fikrim bile olmadı. Kazandığım her lokma için gece gündüz okudum, yeri geldi 3 işte birden çalıştım.
Ekmeğin er ya da geç hak eden tarafından elbet kazanıldığını da layığıyla bilirim. 34 yaşında yetişkin bir kadın olarak, biliyorum ki omurga herşeydir. Kaybedilmemesi gereken en önemli şey ise karakterdir.
Yanımda olduğunuz için teşekkür ederim.
Saygıyla,
Başak"
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