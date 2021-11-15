TRT'den Masumlar Apartmanı hamlesi
TRT, Dünya Kupası eleme maçı nedeniyle ara verileceği iddia edilen Masumlar Apartmanı dizisi için dikkat çeken bir hamle yaptı.
Başrolleri Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar’ın paylaştığı TRT 1’de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin Karadağ - Türkiye Dünya Kupası eleme maçı nedeniyle ekranlara bir hafta ara vereceği iddia edilmişti.
Masumlar Apartmanı hayranlarını üzen bu gelişmenin ardından TRT 1’den dikkat çeken bir hamle geldi.
ÖZETSİZ YAYINLANACAK
TRT 1, 16 Kasım’daki yayın akışında Masumlar Apartmanı 47. bölüme yer verdi.
Ekranlara ara vermeyeceği ortaya çıkan Masumlar Apartmanı, 16 Kasım Salı akşamı saat 20.00’de özetsiz bölümüyle yayınlanacak.
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