Trump'a suikast girişimi sonrası yine gündem olmuştu: Röportaj Adam'dan küfürlü yanıt

Yayınlanma: 14.07.2024 - 13:40

Güncelleme: 14.07.2024 - 13:40

'Röportaj Adam' ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Mahsun Karaca, Türkiye-Portekiz mücadelesini tribünden takip etmişti. Cristiano Ronaldo ile aynı karede çekildiği fotoğraf viral olmuştu.



Mahsun Karaca bu kez de X hesabından bir takipçisine verdiği küfürlü yanıtla gündeme geldi.

"Trump'a suikast düzenlemeden iki gün önce ABD meydanında oturan kişiye bakın... Yoksa" diye yazan 'tinercimayki' adlı kullanıcıya Karaca "Kardeş beni si... rahatlamayacaksınız. Si..., siz de rahat edin, ben de" yanıtını verdi.