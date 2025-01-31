Teğmenler ihraç edildi... Müsavat Dervişoğlu: 'Aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, teğmenlerin TSK’dan ihraç edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız; şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Teğmenler ihraç edildi... Müsavat Dervişoğlu: 'Aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak'
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ANKA
Yayınlanma: 31.01.2025 - 18:39

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile beş teğmenin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihtaç edilmesine tepki gösterdi.

Dervişoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ant içeriz ki; Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, Ülkenin bölünmez bütünlüğüne, Yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, Aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız; şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türk'üm diyene!"


Etiketler: #Müsavat Dervişoğlu #açıklama #Teğmen

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