Teğmenler ihraç edildi... Müsavat Dervişoğlu: 'Aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak'
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, teğmenlerin TSK’dan ihraç edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız; şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile beş teğmenin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihtaç edilmesine tepki gösterdi.
Dervişoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Ant içeriz ki; Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, Ülkenin bölünmez bütünlüğüne, Yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, Aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız; şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türk'üm diyene!"
Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız.— Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) January 31, 2025
Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız.
Ne mutlu Türk’üm diyene! pic.twitter.com/9r170qsdMI
Etiketler: #Müsavat Dervişoğlu #açıklama #Teğmen
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı!
- İmamoğlu'nun ifade işlemi sona erdi
- 'Bu aptallığa son verilsin'
- Teğmenler TSK'den ihraç edildi
- Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
- Suat ağabeye mektup
- Cumhur İttifakı’nın hedefine oturdu
- Gazetecilik ve ekran budalaları
- Erdoğan, Özgür Özel'i hedef aldı
- ‘Alenen çarpıtmış’ dedi, verileri paylaştı!