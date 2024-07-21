Tuba Büyüküstün ve Seda Bakan'dan ortak paylaşım

"Zeytin Ağacı" dizisinin ikinci sezon galasında yaşanan gerilim, sosyal medyada gündem oldu. Oyuncular Tuba Büyüküstün ve Seda Bakan, yaşanan tartışmanın ardından sosyal medya hesaplarından birlikte görüntülü konuşmalarını paylaşarak 'sorun yok' mesajı verdiler.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.07.2024 - 20:14
Tuba Büyüküstün ve Seda Bakan'dan ortak paylaşım
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Netflix'te yayınlanan OGM Pictures imzalı "Zeytin Ağacı" dizisinin ikinci sezon galası, başrol oyuncuları Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşti. Galada yaşananlar, izleyiciler tarafından dikkatle takip edildi.

Galada, Seda Bakan'ın “Herkes birbirini az da olsa eskiden tanıyordu” sözlerine Tuba Büyüküstün'ün "Ben seni de Boncuk’u da tanımıyordum, sen de beni tanımıyordun" diyerek karşılık vermesi dikkat çekti.

Ortamı yumuşatmaya çalışan Rıza Kocaoğlu, "Yıllardır tanıyor gibiydik" dese de Büyüküstün, "Rıza’yı tanımıyordum, Aytaç’ı tanımıyordum. Kimi tanıyorduk?" sözleriyle tartışmayı sürdürdü.

Seda Bakan ise “Aşkım ben Serkan’ı tanıyordum, Murat ile daha önce film çekmiştim, Aytaç’ı da tanıyordum” şeklinde yanıt verdi.

Durumun daha fazla gerginleşmesini istemeyen Boncuk Yılmaz, “Yapmayın, birbirinizi patlatmayın” diyerek araya girdi. Ancak Büyüküstün'ün “Seda, sus artık” sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

ORTAK PAYLAŞIM

Yaşanan bu olayın ardından, Tuba Büyüküstün ve Seda Bakan, sosyal medya hesaplarından birbirleriyle yaptıkları görüntülü görüşmeyi paylaşarak, aralarında bir sorun olmadığını belirtti ve takipçilerine "sorun yok" mesajı verdi.


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