Tuba Büyüküstün'den Ahmet Hakan'a tepki: 'Yazılarında kendine yetememişliği...'

07 Mart 2022 Pazartesi, 15:06

Başrollerini Hazal Kaya, Selahhattin Paşalı, Tansu Biçer ve Engin Hepileri'nin paylaştığı Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi, dijital yayın platformu Netflix'te izleyiciyle buluşmaya başladı. Dizi ve oyunculuklar kimileri tarafından beğenilirlen, kimileri tarafından ise yetersiz bulundu.

Dizi gündemdeki yerini korurken; Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinde başrol oynayan Hazal Kaya'nın oyunculuğunu beğenmeyen Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, önceki gün köşesinde sert ifadeler kullandı.

Hakan, yazısında şunları söyledi:

"Hazal Kaya’nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi… Çok aşırı zorlamayla doğal olmaya çalışıyor. Gözlerine ve yüzüne ifade yüklemesini bilmiyor. Sahne ne olursa olsun hep şımarık kız çocuğu modunda. Hiç bitmeyen, bir yapmacıklık var oyunculuğunda."

Söz konusu ifadelere ise Hazal Kaya'dan kısa sürede yanıt geldi. Kaya, "Beğenmemiş olabilirsiniz, bazılarının eleştirinin adaletine dair terazisi kaymış da olabilir. Ama teraziniz kayarken bedenime, varlığıma nefret içerikli yorumlar yapamazsınız! Hele ayrıcalıklı konumlarını korumak için yeri gelince nasıl sustuklarını bildiklerimiz hiç yapamaz! Haddiniz değil!" sözlerini kullandı.

BİR TEPKİ DE TUBA BÜYÜKÜSTÜN'DEN

Hakan'ın yazısında kullandığı ifadelere pek çok ünlü isimden tepki yağarken; olaya ilişkin bir paylaşım da Tuba Büyüküstün'den geldi.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Büyüküstün, "Neden Ahmet Hakan okumuyorum? Yazılarında kendine yetememişliği çok hissediliyor. Eleştiri adı altında hadsizliğe harcayacak vaktim yok. Yıllardır üslup konusunda kendini geliştiremediğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu, paylaşımının devamına ise şu notu düştü:

"Hazal Kaya'nın oyunculuğu ile ilgili yazısı karşıma çıktı da... Nefret mi? Yok canım yanlış kelime kullanmıştır. Belki de Birdman filminde denildiği gibi.. Kendini gerçekleştiremeyen insanlar, her şeyde yanlış arayan eleştirmenlerden olurlar."