Tuğba Ekinci paylaşımıyla tartışma yarattı: 'Neden savaşmıyoruz? Kimden korkuyoruz?'
Yaptığı her paylaşım ve açıklamayla gündeme gelmeyi başaran Tuğba Ekinci bir kez daha kendisini hatırlattı. Günlerdir süren ve adeta insanlık dramının yaşandığı İsrail Filistin çatışmaları hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ekinci, Türkiye'nin neden savaş girmediğini sordu.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları
tarafından 7 Ekim'de İsrail'e yönelik başlatılan "Aksa Tufanı"
sonrası tansiyon hızla yükseldi.
Hem havadan hem karadan saldırıların devam ettiği savaşta
İsrail, Gazze'yi bombardımana tutmaya devam ediyor.
İsrail'in savaş uçaklarıyla Gazze'deki El-Ehli Baptist
Hastanesi'ni vurmasının ardından en az 500 kişinin hayatını kaybettiği
açıklandı.
Savaş ihlali olarak değerlendirilen olay, dünyanın pek çok
ülkesinde tepkilere neden oldu. Hamas tarafından 'Gazze'deki hastane saldırısı
soykırımdır' açıklamasının yapıldığı kan dondurucu olay sonrası Türkiye 3
günlük yas ilan etti.
PAYLAŞIMI TARTIŞMA YARATTI
Ünlülerle, sosyal medya kullanıcılarıyla girdiği
tartışmalardan tutun yaptığı paylaşımlara kadar pek çok konuyla dikkat çeken
Tuğba Ekinci de İsrail-Filistin savaşı hakkında sessiz kalmadı.
Türkiye’nin de savaşa girmesi gerektiğini savunan Tuğba
Ekinci'nin son paylaşımı bir kez daha tartışmalara neden oldu.
Ekinci paylaşımında, “Neden savaşmıyoruz? Kimden korkuyoruz? Biz Türküz, Müslümanız, garibanın yanındayız ezdirmeyiz. Benimle aynı düşünceye sahip misiniz Türk Efeleri?” ifadelerine yer verdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Aile' dizisindeki yatak odası sahnesi tartışma yarattı
- 'Size tanıdığımız sürenin sonuna geldiniz'
- Adalet bakanına açık mektup
- Otoyolda büyük kaza
- Bahçede buldu: 47,6 milyon TL değerinde!
- TRT muhabiri Elif Akkuş tutuklandı
- Canlı yayında zamları peş peşe duyurdu
- Erdoğan'dan İsrail'e flaş çağrı
- Elif Akkuş için hastaneye gözdağı
- Öğretim üyesine tutuklama kararı