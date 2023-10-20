Tuğba Ekinci paylaşımıyla tartışma yarattı: 'Neden savaşmıyoruz? Kimden korkuyoruz?'

Yayınlanma: 20.10.2023 - 20:38

Güncelleme: 20.10.2023 - 20:39

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim'de İsrail'e yönelik başlatılan "Aksa Tufanı" sonrası tansiyon hızla yükseldi.

Hem havadan hem karadan saldırıların devam ettiği savaşta İsrail, Gazze'yi bombardımana tutmaya devam ediyor.

İsrail'in savaş uçaklarıyla Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurmasının ardından en az 500 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Savaş ihlali olarak değerlendirilen olay, dünyanın pek çok ülkesinde tepkilere neden oldu. Hamas tarafından 'Gazze'deki hastane saldırısı soykırımdır' açıklamasının yapıldığı kan dondurucu olay sonrası Türkiye 3 günlük yas ilan etti.

PAYLAŞIMI TARTIŞMA YARATTI

Ünlülerle, sosyal medya kullanıcılarıyla girdiği tartışmalardan tutun yaptığı paylaşımlara kadar pek çok konuyla dikkat çeken Tuğba Ekinci de İsrail-Filistin savaşı hakkında sessiz kalmadı.

Türkiye’nin de savaşa girmesi gerektiğini savunan Tuğba Ekinci'nin son paylaşımı bir kez daha tartışmalara neden oldu.

Ekinci paylaşımında, “Neden savaşmıyoruz? Kimden korkuyoruz? Biz Türküz, Müslümanız, garibanın yanındayız ezdirmeyiz. Benimle aynı düşünceye sahip misiniz Türk Efeleri?” ifadelerine yer verdi.