Tuğba Özerk canlı yayında fenalaştı

10 Şubat 2022 Perşembe, 16:23

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'in Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın parasını akladığı ihbarı üzerine inceleme başlatmıştı. Avukatı aracılığıyla açıklama yapan Özerk, iddiaları yalanladıktan sonra bugün Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu.

CANLI YAYINDA FENALAŞTI

Mehmet Aydın'ın parasını akladığı iddiasını kesin bir dille yalanlayan ve bu konuda her türlü yasal haklarını kullanacağını söyleyen Özerk, programdan ayrılmadan önce sunucuların isteği üzerine bir şarkı okumak için ayağa kalktı. Bir süredir hipofiz tümörü ile mücadele eden şarkıcı, canlı yayında fenalık geçirdi. Şarkıyı okurken masanın altındaki suyu almaya çalışan şarkıcı, ayakta duramadı. Sunucular, Özerk'e müdahale ederken ekrana başka bir video getirildi.

"BAYA RAHATSIZLANDI"

Reklamın ardından açıklama yapan Seren Serengil,"Baya rahatsızlandı. Suyu almak istedi ama eli ayağı titrediği için kapağı açamadı. Fenalaştı. Ben Arto'yu ilk kez ağlarken görüyorum. Burada çok acayip bir şey yaşadık. Tuğba yayından ayrılmak zorunda kaldı. O kız gerçekten hasta" dedi.