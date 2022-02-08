Tuğba Özerk'ten 'Tosuncuk' açıklaması
Tuğba Özerk, dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın paralarını, sahibi olduğu şirket üzerinden akladığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Geçtiğimiz aylarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelen bir ihbarda, Tuğba Özerk'in, Çiftlik Bank isimli oyun sitesiyle binlerce insanı dolandıran 'Tosuncuk' kalaplı Mehmet Aydın'ın paralarını, sahibi olduğu şirket üzerinden akladığı öne sürülmüştü.
Tosuncuk'un parasını akladığı ileri sürülen Tuğba Özerk, hakkındaki iddialara ilişkin sosyal medya hesabından avukatı aracılığıyla açıklama yaptı.
"İFTİRAYA MARUZ KALDI"
Özerk'in avukatı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Sabah saatlerinde basında müvekkilim Tuğba Özerk hakkında çıkan iftiradan ibaret savcılık soruşturması olan haberler doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ettik ve müvekkilim hakkında bir şikayet dilekçesi verilerek Tuğba Özerk ile adı yan yana dahi anılamayacak olan binlerce kişinin emeğini sömürmüş bir dolandırıcının parasını akladığına dair bir iftiraya maruz kaldığını üzüntüyle öğrendik. Müvekkilimin bahse konu suça karışmış olma ihtimali olmadığı gibi böyle bir şirkete zaten sahip değildir. "
"BÜTÜN YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ"
"Zira müvekkilimin bu tarz kirli ilişkilere ihtiyacı olmayacak düzeyde bir sanatçı olduğu toplumca aşikardır. Henüz müracaat bürosundan asıl savcısına tevzi edilmemiş müvekkilim Tuğba Özerk'in dahi haberinin olmadığı bir soruşturmadan basının ne şekilde haberdar olduğu tarafımızca net bir şekilde anlaşılmaktadır.
Yıllardır müvekkilim Tuğba Özerk'e kirli iftiralar atan sapkın bir kişiliğin hayal ürününün ibaret senaryonun savcılık tarafından çürütüleceğine emin olmakla birlikte müvekkilim Tuğba Özerk'e bu şekilde iftira atarak kişilik haklarını zedeleyen kişi ve kurumlar hakkında bütün yasal yollara başvuracağımızı tüm kamuoyuna saygılarımla bildiririm."
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