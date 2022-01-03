Sahnedeki görüntüleri gündem olmuştu: Tuğba Özerk'ten açıklama geldi

03 Ocak 2022 Pazartesi, 17:55

Türkiye, 2022'ye ünlü şarkıcıların çeşitli mekanlardaki performanslarıyla 'merhaba' dedi. Bu yılbaşında Antalya'da lüks bir otelde dinleyiciler ile buluşan Tuğba Özerk, sahnedeki dansı ve hareketleriyle dikkat çekti.

Gece boyunca sevilen şarkılarını seslendiren Özerk, bir an dengesini kaybedip yere düştü. Tuğba Özerk’in o anları hayranları tarafından kaydedildi.

'ALKOLLÜ ÇIKTI' İDDİASI

Bazı dinleyiciler sosyal medyada görüntüleri paylaşıp "Gecemizi mahvetti, sahneye alkollü çıktı" iddiasında bulundu. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Tuğba Özerk, dengesini kaybedip vokalistiyle birlikte yere düştü. O anlar da kameralara yansıdı.

ÖZERK'TEN İLK AÇIKLAMA: KABULLENMEKTE ZORLANIYORUM

Söz konusu görüntüler sosyal medyada paylaşılmaya devam ederken; şarkıcı Tuğba Özerk, yapılan kötü yorumlara daha fazla dayanadı, sosyal medya hesabından yaşananlara ilişkin bir açıklama yaptı.

HASTALIĞINI AÇIKLADI

Özerk, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hakkımda iki gündür aralıksız süren sosyal medyadaki linç girişimine karşılık cevap verme ve gelişen olaylar ve yansıyan görüntülerin altına haksızlığa varan yorumlar hakkımdaki bir gerçeği herkesle paylaşma gerekliliğini zorunlu hale getirmiştir. Bir süredir mücadele ettiğim, herkesle paylaşamadığım, hatta kendimin bile zaman zaman kabullenmekte zorlandığım 'Hipofiz Bezi Makroadenomu' tanısı konulan bir hastalıkla mücadele etmekteyim."

"BİLİNÇ KAYBI YAŞIYORUM, RİSK ALTINDA BİR HAYATIM VAR"

"Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, aynı zamanda Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Prof Dr. Eralp Başer'in gözetimi altında ilaç tedavim sürmektedir. Bu Tümör nedeniyle görme alanı bozuklukları, bilişsel bozukluk (bilinç kaybı, senkop) riski altında bir hayatım var. En yakınlarımın dışında kimsenin bilmediği bu durumu herkesle paylaşma sebebim ise; herkesin yayılan görüntüler karşısında kafalarındaki soru işaretlerini gidermek içindir. Artık hiçbir şeyin göründüğü gibi olamayacağı gerçekliği herkes tarafından kabul edilmesi gerekirken 'yargısız infaz' yaparak, yaraya tuz basma `zevkinden' vazgeçilmesi gerekiyor. Ben bu mesleğe yıllarını vermiş, yorumculuğun dışında söz-beste üreten bu ülkenin tanınan bir sanatçısıyım."

"DİNLENMEK İÇİN KÖŞEME ÇEKİLİYORUM"

"İçinde bulunduğum bu özel, mahrem durumla başa çıkmaya çalışırken, bir taraftan da aşık olduğum mesleğimi yapmaya çalışıyorum. Verdiğim rahatsızlıktan dolayı, bu konuya kafa yoran, düşünen buna enerji harcayan herkesten özür diliyorum. Tedavim bitene kadar bir süre dinlenmek için köşeme çekiliyorum ve üretmeye de devam edeceğim. Yeni yılda en büyük dileğim, herkes için sağlıklı ve bol müzikli günler. Sevgiyle kalın..."

Özerk'in paylaşımı şu şekilde: