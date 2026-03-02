Tuğçe Tayfur'dan eski nişanlısı hakkında suç duyurusu!

Türk müziğinin efsane isimleri Ferdi Tayfur ve Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur ile eski nişanlısı Burak Kalfa arasındaki gerilim yargıya taşındı. 2023 yılında sona eren ilişkilerinin ardından Tayfur'un sunduğu deliller ışığında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

"SANA HAYAT YOK" MESAJLARI DOSYADA

Sabah'ın haberine göre, Tuğçe Tayfur’un savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Burak Kalfa’nın ayrılık sonrası kendisine sosyal medya ve WhatsApp üzerinden sistemli bir şekilde baskı kurduğu iddia edildi. İddianameye giren kan dondurucu mesajlar arasında, "İkimiz de yanacağız, sana nefes yok, seni öyle bir dibe vuracağım ki bir daha çıkamayacaksın" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

VELAYET VE UYUŞTURUCU İFTİRASI İDDİASI

Tayfur, eski nişanlısının kendisine ait olmayan görüntüler üzerinden şantaj yaptığını ve bu videoları "haber sitelerine servis etmekle" tehdit ettiğini belirtti. Ayrıca Kalfa'nın, Tayfur’u "oğlunun velayetini kaybetmesini sağlamakla" korkutarak psikolojik şiddet uyguladığı da iddialar arasında yer aldı.

ŞÜPHELİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hakkında hazırlanan iddianame sonrası ifade veren Burak Kalfa, söz konusu WhatsApp hattının kendisine ait olmadığını ve bu mesajları kendisinin göndermediğini savunarak suçlamaları reddetti. Kalfa, asıl kendisinin iftiraya uğradığını öne sürerek karşı suç duyurusunda bulunmuştu.

10 YIL HAPİS İSTEMİ

Savcılık, mesaj içeriklerini ve sunulan ekran görüntülerini "dava açılması için yeterli şüphe" olarak değerlendirdi. Burak Kalfa hakkında; ‘kadına karşı tehdit’, ‘şantaj’ ve ‘hakaret’ suçlarından toplam 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın ilk duruşmasının önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmesi bekleniyor.