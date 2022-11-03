Tuna Tunalı İspanyol dizisi La Passion Turca’nın kadrosuna dahil oldu
Ünlü oyuncu Tuna Tunalı, İspanyol yapımı Türk dizisi La Passion Turca’nın kadrosuna dahil oldu. Türkiye’deki çekimler için kamera karşısına geçen Tunalı, “Ülkemizdeki kültürel mirasları anlatan bir rehber olarak bu işin parçası olmaktan gurur duyuyorum” dedi.
Ünlü yazar Antonio Gala'nın 1993 yılında yazdığı ‘Aynı’ adlı oyunun uyarlanan ve Inaki Penafiel'in yönetmenliğini üstlendiği dizinin 2 buçuk ay sürecek çekimleri İstanbul'da başladı.
Çekimleri Madrid'de devam edecek dizide Tunalı, Fransız bir rehber karakterini canlandırıyor. Uzun yıllar Paris’te eğitim alan ve ikinci ana dili Fransızca olan Tunalı, başrollerini İlker Kaleli ve Maggi Civantos ile paylaşacak.
Türkçe uyarlaması ‘Türk tutkusu’ olan dizi Türkiye İspanya hattında geçen macera, aksiyon ve tutkulu aşk konularını işliyor. Her biri 50 dakikalık altı bölümden oluşacak olan dizi, İspanya kanalında yayınlanacak.
“GURUR VERİCİ”
Dizide rol almaktan gurur duyduğunu söyleyen ünlü oyuncu, “Türk oyuncuların yabancı yapımcılar tarafından tercih edilmesi büyük gurur. Türkiye’nin tanıtımı niteliğinde olan romantik aksiyon ve macera tadında bir projeye dahil oldum. Ülkemizdeki kültürel mirasları anlatan bir rehber olarak bu işin parçası olduğum için çok gururluyum. Gün geçtikçe Türkiye ile yurt dışı ortak yapımların sayısı artıyor ve en çok aranan özellikler arasında yabancı dile hakim, ülkesini yurt dışında temsil edecek oyuncular aranıyor. Oyunculuk sadece kendi dilinde var olunca belli sınırları aşamıyor ama bugün uluslararası seviyede kendini ispatlamış bir oyuncuyla ortak bir iş yapmak isterseniz, yeteneğiniz dışında kültürel bir paydada da buluşmak gerekiyor” İfadesini kullandı.
İlk etapta Avrupa ve tüm Amerika ülkelerinde yayınlanacak dizinin daha sonra dijital platformlar aracılığı ile diğer ülkelere ulaşması planlanıyor.
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