Arjantin taraftar grubu Ultras: Messi'yi sakatlayan oyuncunun hayatı tehlikededir
2022 FIFA Dünya Kupası'na kısa bir zaman kala Arjantin Ultras taraftar grubu ülkelerinin en büyük yıldızı Lionel Messi'nin sakatlanmasına karşı bir açıklama yaptı.
Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala, kupayı en son 1986 yılında müzesine götürmeyi başaran Arjantin, hasrete son vermek istiyor.
Arjantin'de taraftar grubu Ultras, Lionel Messi'yi Dünya Kupası öncesi sakatlayan futbolcunun hayatının tehlikede olacağını duyurdu. Grup, bunun uyarı değil tehdit olduğunu bildirdi.
Ultras yaptığı açıklamada Messi'yi Dünya Kupası öncesi sakatlayan herhangi bir oyuncunun hayatının tehlikede olduğunu söylerken, "Dünya Kupası öncesi Messi'yi sakatlayan herhangi bir oyuncunun hayatı tehlikededir. Herkes O'na dikkatli davransın. 37 yıldır dünya kupasını kazanamadık, Messi bunu başarabilecek tek isim. Bu bir uyarı değil, tehdittir" ifadelerini kullandı.
EN SON 1986'DA KAZANDI
Dünya Kupası'nı en son 1986'da Diego Armando Maradona'yla kazanan Arjantin, 37 yılı bulan hasreti 2022 FIFA Dünya Kupası'nda sonlandırmak istiyor. Arjantin 1990 ve 2014'te final oynamış ancak iki finalde de Almanya'ya yenilmiş ve kupayı kaybetmişti.
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