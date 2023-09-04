Turan Dursun’un katledilmesinden bu yana 33 sene geçti

Yayınlanma: 04.09.2023 - 17:22

Güncelleme: 04.09.2023 - 17:22

Köktendinciler tarafından tehditler alan müftü Cumhuriyet aydınlarından Turan Dursun, bundan tam 33 yıl önce evinin önünde düzenlenen suikastle katledildi.

4 Eylül 1990 yılında suikaste kurban giden Dursun, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Suikastten 4 yıl sonra olaya ilişkin İrfan Çağrıcı müebbet hapis ile cezalandırıldı ancak Muzaffer Dalmaz yakalanamadı.

Turan Dursun’un ölüm yıldönümünde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği sosyal medya hesabından bir anma mesajı paylaştı.

Söz konusu paylaşım şu şekilde:

“Büyük aydın, araştırmacı ve yazar Turan Dursun’u, hain bir suikast sonucunda aramızdan ayrılışının 33. yılında saygıyla anıyoruz.”

Büyük aydın, araştırmacı ve yazar Turan Dursun’u, hain bir suikast sonucunda aramızdan ayrılışının 33. yılında saygıyla anıyoruz.#ÇağdaşYaşamıDesteklemeDerneği #TuranDursun pic.twitter.com/W54nnWWxva — ÇYDD-Çağdaş Yaşam (@CagdasYasamDD) September 4, 2023

TURAN DURSUN KİMDİR?

1934 yılında Sivas'ın Şarkışla İlçesi'ne bağlı Gümüştepe Köyü'nde dünyaya gelen Turan Dursun, müftü olabilmek için ilkokulu dışarıdan bitirdi, ilk olarak köy imamlığı ve medreselerde hocalık yaptı. 1958-1965 yılları arasında Tekirdağ, Gemerek, Türkili, Altındağ ve Sivas'ta müftülük yaptı.

Şeriatın katı kurallarına ters davranışları nedeniyle İslamcı çevrelerde yadırganan Dursun'un Müftülüğü sırasında bu nedenlerle sürgünleri oldu. 1965'te İslam dinini reddettikten sonra Müftülük görevinden ayrıldı.

1966 yılında TRT'de dini içerikli programlarda görevi aldı. On yıl bu görevine devam ettikten sonra gene TRT'de prodüktör olarak "Başlangıcından Bu Yana İnsanlık", "Vergi Programı", "Akşama Doğru" gibi programlar yaptı.

TRT'den emekli olduktan sonra 1989 yılında haftalık 2000'e Doğru Dergisi'nde yazı yazmaya başlayan Dursun, düşünceleri nedeniyle gericilerin hedefi haline geldi.

Çalışmaları ölümünün ardından kitaplaştırılabilen Dursun'un yayınlanmış eserleri söyle:

"Din Bu (4 cilt), Kur'an Ansiklopedisi, Kutsal Kitapların Kaynakları (3 cilt), Kulleteyn, Allah, Kur'an, Dua, Şeriat Böyle, Müslümanlık Ve Nurculuk, Ünlülere Mektuplar, İlhan Arsel'e Mektuplar"