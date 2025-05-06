Turfanda 'Siyah İnci' hasadı başladı: Kilosu 250 TL...
Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de örtü altında turfanda olarak yetiştirilen, bölgenin siyah incisi kara üzümde hasat başladı.
Türkiye'nin üretim merkezlerinden Mersin'de açık alanların yanı sıra örtü altında turfanda ürünlerin de hasadı sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda beyaz üzümde hasada başlanan Mersin Erdemli'de bugünde kara üzümlerin toplanması başladı. Kilogram fiyatı 250 lira olan kara üzümün iç piyasada İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa başta olmak bir çok şehre gönderileceği ifade edildi.
Özellikle Kocahasanlı bölgesinin mikro klima özelliklere sahip olduğunu belirten Ziraat Mühendisi Emine Yaman Kulu bölgenin örtü altı turfanda üretimde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.
Kulu, "Şuanda örtü altı siyah incimizi hasat ediyoruz. Bundan bir hafta önce beyaz üzümlerimizi hasat ettik. Bölgemizde turfanda üretim olarak elimiz bol, üretim desenimiz fazla. Daha önce bölgemizden kara dut gönderdik, yeşil erik gönderdik, çağla kayısı gönderdik, sarı kayısı gönderdik, yenidünya gönderdik. Şuan son ürünümüz siyah incimizi hasat ediyoruz" dedi.
Siyah inciyle ilgili bilgi de veren Kulu, "Siyah incimiz bölgemize adapte oldu uyum sağladı. Verimli sulu iri taneli, tatlı, sofralık bir üzüm çeşidi" diye konuştu.
2,5 dönüm serasında kara üzüm üretimi yapan Mahmut Kaçar ise 10 yıldır üzüm yetiştirdiğini belirterek, hava şartlarından kaynaklı ürün kayıpları yaşadıklarını söyledi. Kaçar, buna rağmen hasadı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.
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