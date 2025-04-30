Türk halkının en sevdiği meyve suyu belli oldu: Vişne zirvede

Yayınlanma: 30.04.2025 - 11:04

Güncelleme: 30.04.2025 - 11:06

Areda Piar’ın 14-21 Nisan 2025 tarihleri arasında 1.100 kişiyle gerçekleştirdiği Meyve Suyu Tüketim Alışkanlıkları Araştırması’na göre, Türk halkının en çok tercih ettiği meyve suları vişne, şeftali ve portakal oldu. Araştırma sonuçları, tüketicilerin meyve suyu tercihlerinde doğallık aradığını ortaya koyuyor.

TÜRKİYE’NİN FAVORİ MEYVE SUYU: VİŞNE

Areda Piar’ın araştırmasına göre, katılımcıların yüzde 53,7’si vişne suyunu tercih ettiğini belirtti. Şeftali suyu yüzde 52,4 ile ikinci, portakal suyu ise yüzde 49,7 ile üçüncü sırada yer aldı. Karışık (yüzde 38,1), kayısı (yüzde 21,8), elma (yüzde 18,4), ananas (yüzde 12,2), mango (yüzde 9,5), karadut (yüzde 8,8), nar (yüzde 8,8), çilek (yüzde 6,1), böğürtlen (yüzde 4,1), üzüm (yüzde 2,7) ve erik (yüzde 0,7) ise diğer tercih edilen meyve suları arasında yer aldı.

POĞAÇANIN EŞLİKÇİSİ

Poğaça ve simitle birlikte tüketilen meyve suyu tercihlerinde de vişne öne çıktı. Katılımcıların yüzde 38,5’i poğaçayla vişne suyunu tercih ederken, yüzde 33,1’i şeftali, yüzde 18,2’si portakal, yüzde 8,1’i kayısı ve yüzde 2’si elma suyunu tercih etti.

DOĞALLIK ÖNCELİKLİ TERCİH

Araştırmaya katılanların yüzde 38,5’i meyve suyu tercihinde doğallığı en önemli kriter olarak değerlendirdi. Meyve oranı yüzde 26,4 ile ikinci sırada gelirken, marka tercihi yüzde 17,6, şeker oranı yüzde 8,1, fiyat yüzde 5,4 ve ambalaj tasarımı yüzde 1,4 oranında etkili bulundu.

TÜRKİYE’DE MEYVE SUYU TÜKETİMİ TAZE SIKIM ODAKLI

Katılımcıların yüzde 50,7’si taze sıkılmış meyve suyu tükettiğini belirtirken, yüzde 14,9’u nektar, yüzde 14,2’si konsantre meyve suyu, yüzde 11,5’i organik meyve suyu, yüzde 4,1’i lifli meyve suyu ve yüzde 2’si soğuk sıkım meyve suyunu tercih ettiğini belirtti.

AMBALAJ TERCİHİ: CAM ŞİŞE ÖN PLANDA

Ambalaj tercihlerinde cam şişe yüzde 56,8 oranıyla öne çıktı. Katılımcıların yüzde 16,2’si pratiklik ve taşınabilirliği önemserken, aynı oranda kişi ambalajı önemsiz bulduğunu ifade etti.

EBEVEYNLERİN HASSASİYETİ YÜKSEK

Meyve suyu satın alma tercihlerinde ebeveynlerin yüzde 80,5’i ürünün doğal ve katkısız olmasına özen gösterdiğini ifade etti. Katılımcıların yüzde 50’si meyve suyunu kendisi için alırken, yüzde 26,4’ü çocuğu için satın alıyor.

MEYVE SUYU DENİNCE AKLA NE GELİYOR?

Katılımcıların yüzde 25,7’si meyve suyu denilince ilk olarak beslenme çantasını hatırlıyor. Bu yanıtı yüzde 18,2 ile kahvaltı, yüzde 15,5 ile şehirlerarası otobüs yolculuğu, yüzde 14,9 ile okul kantini, yüzde 14,2 ile yaz/serinlik, yüzde 6,1 ile sağlık/vitamin ve yüzde 5,4 ile piknik/açık hava takip ediyor.