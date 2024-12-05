Türk kahveli kurabiye tarifi

Yayınlanma: 05.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.12.2024 - 04:37

MALZEMELER

1 su bardağı tereyağı (oda sıcaklığında)

1 su bardağı pudra şekeri

1 yumurta

2 yemek kaşığı Türk kahvesi

2.5 su bardağı un

Yarım paket kabartma tozu

Yarım çay bardağı dövülmüş ceviz içi (isteğe bağlı)

HAZIRLANIŞI

Fırını önceden 180°C’ye ısıtın. Yağlı kâğıt serili bir tepsi hazırlayın. Büyük bir karıştırma kabında, tereyağı ve pudra şekerini krema kıvamına gelene kadar iyice çırpın. Yumurtayı ekleyip karıştırmaya devam edin. Türk kahvesini ekleyin ve karışımı bir spatula veya kaşıkla düzgünce dağıtın. Un ve kabartma tozunu ekleyip yumuşak bir hamur elde edene kadar çırpın. Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlayın ve tepsiye aralıklı olarak yerleştirin. Kurabiyeleri önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 12-15 dakika pişirin. Afiyet olsun!