Bora Aksu, tezatlığın gizemli savaşını podyuma taşıyor: 'Vivian Kızları' defilesi...

14 Eylül 2022 Çarşamba, 15:04

Dünyaca ünlü Türk modacı Bora Aksu, yeni defilesi için yaratıcılığı ve estetiği buluşturan bir konsept seçti. London Scottish House’da düzenlenecek defilede Aksu, sıra dışı ve gizemli bir sanatçının hikayesini defile sahnesine taşımaya hazırlanıyor.

2023 yaz kreasyonunu için 20. yüzyılın en gizli kalmış ve önemli sanatçılarından Henry Darger’in 15 bin sayfalık “Vivian Kızları” isimli çizimli romanınından esinlenen Aksu'nun defilesi 16 Eylül Cuma günü podyumda seyircilerle buluşacak.

GÜÇLÜ SAVAŞÇILARIN TEZATLIĞI

Henry Darger’in Vivian Kızları adlı eserinde 7 kız kardeş prensesin iyilik ve masumiyetlerini kalkan yaparak kötülüklerle savaşmasının hikayesi anlatılıyor .Çocukluğun masumiyeti ve naifliği ile contrast yaratan, güçlü savaşçıların tezatlığı koleksiyonun ana iskeletini de oluşturuyor.

KİTABIN RESMEDİLMESİ 40 YIL SÜRDÜ

Henry Darger’in herkesden habersiz 40 yıl boyunca yaşadığı odada resmederek hazırladığı 15,000 sayfalık bu eşsiz kitapta 300’den fazla suluboya ile yapılmış eser bulunuyor. Resimlerdeki Vivian Kızları’nın üniformaları, renkler ve sembolik detaylar, Bora Aksu’nun 2023 yaz koleksiyonunu da şekillendirdi.

NOSTALJİK, MODERN VE ROMANTİK

Elbiselerde romantik ve nostaljik siluetler görünürken palto, ceket, gömlek gibi parçalarda daha keskin hatlarla yaratılmış; maskülen, modern ve sofistike bir hava yansıyor. Vivian Kızları’nın yaşamı Bora Aksu’nun yaz 2023 koleksiyonunu etkileyen en önemli unsurlardan…

YARASA FİGÜRLERİNİ AKSESUAR OLARAK KULLANDI

İpek tül, ipek ve cotton organza hem hafiflik hem de naiflik anlamında Vivian Kızları çocukluğunu temsil ediyor. Renk paletini oluşturan seftali; tozpembe, açık mavi ve beyaz Vivian kız kardeşlerinin canlı dünyasını simgelerken, Vivian Kızları'nın savaştaki halleri koleksiyonun daha koyu renk paletini oluşturan kobalt mavi ve siyahta yasam buluyor..

Aynı zamanda Bora Aksu, koleksiyonda bu kontrastı belirginleştirmek için Henry Darger’in resimlerindeki yarasa figürlerini aksesuar, dantel ve nakış olarak çalıştı.