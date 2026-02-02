Türk sinemasının emektarlarından Necdet Kökeş hayatını kaybetti

Türk sinemasında birçok filmde yer alan emektar oyuncu Necdet Kökeş, 27 Aralık 2025 tarihinde hastaneye kaldırılmıştı.

Önce kalp krizi geçiren, ardından beynine pıhtı atan Kökeş'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu. 82 yaşındaki Kökeş hayatını kaybetti.

Sinema Emekçileri Sendikası (SİNE-SEN), Kökeş'in ölümünü şu ifadelerle duyurdu:

"Yeşilçam’ın emektarı Necdet Kökeş’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ailesine, sevenlerine ve sinema camiasına başsağlığı diliyoruz."

NECDET KÖKEŞ KİMDİR?

1944 yılında Adana’da dünyaya gelen Necdet Kökeş, gençlik yıllarında profesyonel olarak futbol ve güreşle ilgilendi. 1962 yılında İstanbul’a gelerek sinema dünyasına figüranlıkla adım attı.

1970’li yıllarda Battal Gazi serisinde canlandırdığı çevik ve sadık “Zıpzıp” karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan Kökeş, kariyeri boyunca yaklaşık 105 filmde rol aldı. Kemal Sunal, Cüneyt Arkın gibi Yeşilçam’ın dev isimleriyle aynı sahneyi paylaştı. “Battal Gazi’nin Oğlu”, “Şaban Askerde”, “Atla Gel Şaban”, “Üç Kağıtçı” ve “Leblebi Tozu” gibi yapımlarda yer aldı.

Usta oyuncunun son yılları ekonomik zorluklarla geçti. Son dönemde Beyoğlu’nda bir otel odasında yalnız yaşayan Kökeş, ileri yaşına rağmen geçimini sağlamak için kafelerde çalışıyordu.