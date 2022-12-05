Fotoğraf filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2019 yılında vizyona giren Fotoğraf filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Fotoğraf filminin konusu ne? Fotoğraf filminin oyuncuları kim? Fotoğraf filminin IMDb puanı kaç?
Fotoğraf (Photograph), yönetmenliğini ve senaristliğini Ritesh Batra'nın üstlendiği, 2019 yapımlı bir dram filmidir.
FOTOĞRAF FİLMİNİN KONUSU NE?
Bombay'da büyükannesi tarafından evlenmeye zorlanan zor durumdaki bir sokak fotoğrafçısı, utangaç bir yabancıyı nişanlısı gibi davranmaya ikna eder. Çift, onları beklemeyecekleri şekillerde dönüştüren bir bağlantı geliştirir.
FOTOĞRAF FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Nawazuddin Siddiqui
Sanya Malhotra
FOTOĞRAF FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Fotoğraf filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlenmiştir.
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