Türk sinemasının usta yapımcısı Üstün Karabol hayatını kaybetti

Yayınlanma: 02.02.2024 - 17:44

Güncelleme: 02.02.2024 - 17:45

"İstanbul Kanatlarımın Altında" ve "Dar Alanda Kısa Paslaşmalar" gibi sinema tarihine geçen filmlere yapımcı olarak imza atan ve sinemaya birçok değerli katkısı olan Umut Sanat'ın kurucularından Üstün Karabol, bugün tedavi gördüğü hastanede kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.



Feriye Lokantası’nın da eski sahibi olan Üstün Karabol, 4 Şubat Pazar günü öğlen vakti Anadolu Hisarı Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verilecek.

Üstün Karabol, aynı zamanda başarılı yapımcı Nida Karabol’un da babası…

