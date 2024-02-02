Türk sinemasının usta yapımcısı Üstün Karabol hayatını kaybetti

'İstanbul Kanatlarımın Altında' ve 'Dar Alanda Kısa Paslaşmalar' filmlerin yapımcılığını üstlenen Umut Sanat'ın kurucularından Üstün Karabol, hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2024 - 17:44
Türk sinemasının usta yapımcısı Üstün Karabol hayatını kaybetti
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"İstanbul Kanatlarımın Altında" ve "Dar Alanda Kısa Paslaşmalar" gibi sinema tarihine geçen filmlere yapımcı olarak imza atan ve sinemaya birçok değerli katkısı olan Umut Sanat'ın kurucularından Üstün Karabol, bugün tedavi gördüğü hastanede kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Feriye Lokantası’nın da eski sahibi olan Üstün Karabol, 4 Şubat Pazar günü öğlen vakti Anadolu Hisarı Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verilecek.

Üstün Karabol, aynı zamanda başarılı yapımcı Nida Karabol’un da babası…


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