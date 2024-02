Oscar adayı filmin yapımcısıydı: Eşi otelde ölü bulundu

Yayınlanma: 02.02.2024 - 13:33

Güncelleme: 02.02.2024 - 13:33

Ünlü yönetmen Martin Scorsese'nin uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve başrolünü Leonardo DiCaprio'nun üstlendiği "Killers of the Flower Moon" filmi, seyirci ve eleştirmenlerden tam not alarak Oscar'a aday gösterildi.

Filmin yapımcılarından olan Bradley Thomas'dan ise kötü haber geldi.

Ünlü yapımcının eşi Isabelle Thomas, 39 yaşında Los Angeles'ta kaldığı otelde yaşamına son verdi.

Isabelle Thomas'ın ölümü, intihar olarak kaydedildi.

Los Angeles Polis Departmanı, bir kadının havuz kenarında ölü bulunduğunu ve bazı şahitlerin kadının otelin çatısından kendisini aşağı attığını belirtti.

TMZ'nin haberine göre, Isabelle Thomas, yüksek katlardan birinin balkonundan atladı. Ölümüne dair ise geride intihar notu bulunmadığı belirtildi.