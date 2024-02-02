Kiralık Aşk'ın 'Koriş'i Onur Büyüktopçu: 'Yapımcıların biraz silkelenmesi lazım'

'Kiralık Aşk' dizisindeki 'Koriş' karakteriyle ismini duyuran Onur Büyüktopçu, kendisine başka bir diziden teklif gelmemesine sitem etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2024 - 17:00
Kiralık Aşk'ın 'Koriş'i Onur Büyüktopçu: 'Yapımcıların biraz silkelenmesi lazım'
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Onur Büyüktopçu, 2015 yılında yayınlanan 'Kiralık Aşk' dizisindeki 'Koriş' karakteriyle ünlenmişti.

Büyüktopçu bir dönem 'Yemekteyiz' programının sunuculuğunu üstlenmişti.

Geçtiğimiz yıl yaz ayında televizyon projeleri için oyunculuk ya da sunuculuk teklifi gelmemesine sitem eden Onur Büyüktopçu bu defa 'Aramızda Kalmasın'a konuştu:

Oyunculuk sektörüne ağır göndermelerde bulunan Onur Büyüktopçu, "Yapımcılar ya 'Koriş' gibi olmamı istiyorlar ya da başka rol getirmiyorlar" dedi.

"Yapımcıların da biraz silkelenmesi lazım. Herkesi aynı işte görmekten midem bulandı" diyen Büyüktopçu sitem etti.


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