Yayınlanma: 18.09.2024 - 11:22

Güncelleme: 18.09.2024 - 11:22

Türk Telekom'un yılın ikinci çeyreğine ait finansal ve operasyonel sonuçlarının açıklandığı toplantıda, şirketin CEO'su Ümit Önal yaptığı açıklamalar ile kamuoyunun dikkatini çekti ve yurttaşlar arasında merak uyandırdı. Peki, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal kimdir? Ümit Önal kaç yaşında, nereli? İşte, ayrıntılar...

ÜMİT ÖNAL KİMDİR?

1973 doğumlu Ümit Önal, medya ve iletişim dünyasında uzun yıllara dayanan deneyimi ve liderlik vasfıyla öne çıkan bir isimdir. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Önal, profesyonel iş yaşamına medya ve iletişim sektöründe adım atmış, kariyeri boyunca birçok önemli görevde bulunarak sektöre katkı sağlamıştır.

Medya Kariyerinin Başlangıcı ve Yükselişi

Ümit Önal, 2007 yılında Turkuvaz Medya Grubu’na katılmış ve burada önemli pozisyonlarda görev almıştır. ATV Genel Müdürlüğü, Reklam Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevlerini başarıyla yürüterek medya dünyasında etkin bir rol üstlenmiştir. Bu süreçte, Türkiye’de televizyon yayıncılığının ve reklam sektörünün gelişimine önemli katkılar sunmuştur. 2015 yılında Digitürk’ün Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başlamış, Digitürk'ün BeIN Media Group’a satış sürecini yönetmiştir. Bu dönem, Önal’ın medya dünyasındaki stratejik karar alma yeteneğini ve yöneticilik becerilerini daha da pekiştirdiği bir süreç olmuştur.

Türk Telekom Dönemi ve Liderlik Görevleri

2016 yılında Türk Telekom’a katılan Ümit Önal, burada Satış ve Müşteri Hizmetleri’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. 2018 yılında Pazarlama ve Müşteri Hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilen Önal, Ağustos 2019’da ise Türk Telekom’un CEO’luk görevine atanmıştır. Önal, bu görevle birlikte Türkiye’nin dijital ve teknolojik dönüşümüne liderlik ederek, şirketin vizyonunu daha da ileriye taşımıştır. Mart 2022'den itibaren Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Ulusal ve Uluslararası Aktif Katkılar

Kariyeri boyunca birçok ulusal ve uluslararası dernek ve kuruluşta aktif görev alan Ümit Önal, 2020 yılında Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Ayrıca, Televizyon İzleme ve Araştırmaları Komitesi (TİAK AŞ) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Reklam Verenler Derneği (RVD) Yönetim Kurulu Üyeliği, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Üyeliği ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Amerika İş Konseyi Üyeliği gibi önemli pozisyonlarda aktif rol almaya devam etmektedir. Ümit Önal, Türk Telekom’un dijital dönüşüm vizyonunu ve Türkiye’nin teknolojik gelişimini destekleyen adımlarıyla sektörde fark yaratmayı sürdüren bir liderdir.

TÜRK TELEKOM CEO'SU ÜMİT ÖNAL'IN YAPTIĞI AÇIKLAMA NEYDİ?

Türk Telekom’un yılın ikinci çeyreğine ait finansal ve operasyonel sonuçlarının paylaşıldığı Salı günü yapılan toplantıda, şirketin CEO'su Ümit Önal dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Önal, Türkiye'deki internet tarifelerinin oldukça uygun fiyatlı olduğunu belirterek, "Türkiye'de internet tarifeleri 'sudan ucuz' desek yanlış olmaz" ifadelerini kullandı.



