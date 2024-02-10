Tesla sürücüsü Apple VR kullanırken kameraya yakalandı: Görüntüler bilim kurgu filmlerini aratmadı...

Yayınlanma: 10.02.2024 - 13:23

Güncelleme: 10.02.2024 - 13:23

Apple Vision Pro (VR) kısa süre önce satışa sunulmasının ardından kullanan insanların yaptığı hareketlerin ilginç görünümü ile dikkat çekiyor. Bu hareketler bilim kurgu filmi sahnelerini akla getiriyor.

Tesla kullanırken aynı zamanda Apple VR da kullanan bir kişi ise kayda alındı. Çok dikkatsiz görünen insanların elindeki en son teknolojilerden ikisi, her iki markanın da korkunç görünmesine neden oldu. ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg bile bu tür davranışların bariz tehlikesine dikkat çekti.

VİDEOYA ÇEKİLDİ

Teknolojiyi pervasızca kullanırken diğer kişileri tehlikeye atan insanlar ileride teknolojinin daha fazla hayatımıza dahil olmasını beklediğimiz gelecek için endişe yarattı.

Apple kısa süre önce 3 bin 499 dolarlık Vision Pro VR başlığını piyasaya sürdü, ancak bazı müşteriler şimdiden bunu kötüye kullanmaya başladı. İnternette, araç kullanırken kulaklığı kullanan kişileri gösteren videolar ortaya çıktı. Apple Vision Pro VR başlığının, kullanıcıların başlığı kullanırken çevrelerindeki gerçek dünyayı görmelerini sağlayan bir "geçiş" moduna sahip olduğunu belirtmekte fayda var.

"Geçiş" moduna rağmen Apple, Vision Pro VR kulaklık sahiplerine açık talimatlar vererek, "hareket halindeki bir aracı, bisikleti, ağır makineleri kullanırken veya güvenliğe dikkat edilmesi gereken diğer durumlarda" kullanmamalarını ifade etti.

Bu durum Cybertruck'taki en az bir kişinin kulaklığı kullanmasını engellemedi, zira başka bir sürücü araçla geçerken olayı kaydetti. Daha sonra attıkları tweet'te "Gerçekten de ahir zamandayız" yazıyordu. Evet, bu tür davranışların ne kadar aptalca olduğu düşünüldüğünde bu doğru olabilir.

TAMAMEN OTONOM SÜRÜŞ

Birçok haber platformu Tesla'yı özellikle bu olaylardan dolayı eleştirdi. Otomobil üreticisinin ihtiyat çağrılarına rağmen yarı otonom sürüş teknolojisini geliştirmeye devam ettiği aşikâr. Bununla birlikte, her iki videoda da uyarlanabilir hız sabitleyici ve şerit merkezleme teknolojisine sahip herhangi bir araçta bir kişinin bu tür bir şeyi yapamayacağını gösteren hiçbir şey yok. Ancak hiçbir araç tamamen otonom sürüş yeteneğine sahip değil. Yani hareket halindeki hiçbir aracın direksiyonu başındaki kişininin ellerini direksiyondan çekmesi, uyuması gibi bir durum şu an için söz konusu değil.