Tesla sürücüsü Apple VR kullanırken kameraya yakalandı: Görüntüler bilim kurgu filmlerini aratmadı...

Apple'ın yeni ürünü VR kullananlar etrafındakiler tarafından şaşkınlıkla izlenirken ürün kullanımında en dikkat çekici örneklerden biriyse ABD'de yaşandı. Bir Tesla Cybertruck kullanıcısı hem aracını hem de Apple Vision Pro kullanırken görüntülendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 13:23
Abone Ol google-news

Apple Vision Pro (VR) kısa süre önce satışa sunulmasının ardından kullanan insanların yaptığı hareketlerin ilginç görünümü ile dikkat çekiyor. Bu hareketler bilim kurgu filmi sahnelerini akla getiriyor. 

Tesla kullanırken aynı zamanda Apple VR da kullanan bir kişi ise kayda alındı. Çok dikkatsiz görünen insanların elindeki en son teknolojilerden ikisi, her iki markanın da korkunç görünmesine neden oldu. ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg bile bu tür davranışların bariz tehlikesine dikkat çekti.

VİDEOYA ÇEKİLDİ

Teknolojiyi pervasızca kullanırken diğer kişileri tehlikeye atan insanlar ileride teknolojinin daha fazla hayatımıza dahil olmasını beklediğimiz gelecek için endişe yarattı.

Apple kısa süre önce 3 bin 499 dolarlık Vision Pro VR başlığını piyasaya sürdü, ancak bazı müşteriler şimdiden bunu kötüye kullanmaya başladı. İnternette, araç kullanırken kulaklığı kullanan kişileri gösteren videolar ortaya çıktı. Apple Vision Pro VR başlığının, kullanıcıların başlığı kullanırken çevrelerindeki gerçek dünyayı görmelerini sağlayan bir "geçiş" moduna sahip olduğunu belirtmekte fayda var.

"Geçiş" moduna rağmen Apple, Vision Pro VR kulaklık sahiplerine açık talimatlar vererek, "hareket halindeki bir aracı, bisikleti, ağır makineleri kullanırken veya güvenliğe dikkat edilmesi gereken diğer durumlarda" kullanmamalarını ifade etti.

Bu durum Cybertruck'taki en az bir kişinin kulaklığı kullanmasını engellemedi, zira başka bir sürücü araçla geçerken olayı kaydetti. Daha sonra attıkları tweet'te "Gerçekten de ahir zamandayız" yazıyordu. Evet, bu tür davranışların ne kadar aptalca olduğu düşünüldüğünde bu doğru olabilir.

TAMAMEN OTONOM SÜRÜŞ

Birçok haber platformu Tesla'yı özellikle bu olaylardan dolayı eleştirdi. Otomobil üreticisinin ihtiyat çağrılarına rağmen yarı otonom sürüş teknolojisini geliştirmeye devam ettiği aşikâr. Bununla birlikte, her iki videoda da uyarlanabilir hız sabitleyici ve şerit merkezleme teknolojisine sahip herhangi bir araçta bir kişinin bu tür bir şeyi yapamayacağını gösteren hiçbir şey yok. Ancak hiçbir araç tamamen otonom sürüş yeteneğine sahip değil. Yani hareket halindeki hiçbir aracın direksiyonu başındaki kişininin ellerini direksiyondan çekmesi, uyuması gibi bir durum şu an için söz konusu değil.


İlgili Haberler

Toyota Corolla Cross yenilendi: Yeni ızgara ve teknik yükseltmelerle tanıtıldı

Toyota Corolla Cross yenilendi: Yeni ızgara ve teknik yükseltmelerle tanıtıldı
Ford'un yeni modellerinde artık o özellik olmayacak! Tasarruf açıklaması yapıldı...

Ford'un yeni modellerinde artık o özellik olmayacak! Tasarruf açıklaması yapıldı...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Altaylı futbolculara para göstermişti: Göztepeli taraftarın cezası belli oldu!

Altaylı futbolculara para göstermişti: Göztepeli taraftarın cezası belli oldu!
Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!

Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!
ÇEDES Projesi: Okulda 'şeytan taşlama' dersi!

ÇEDES Projesi: Okulda 'şeytan taşlama' dersi!
Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı
İzlanda'da kayıtlara geçen 'en hızlı magma akıntısını' gözlemlendi

İzlanda'da kayıtlara geçen 'en hızlı magma akıntısını' gözlemlendi
Galatasaray sahasında hata yapmadı!

Galatasaray sahasında hata yapmadı!
Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu...Eski Survivor yıldızıyla birlikte!

Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu...Eski Survivor yıldızıyla birlikte!
Asya Kupası’nda şampiyon yeniden Katar!

Asya Kupası’nda şampiyon yeniden Katar!
Murat Sancak flaş hakem tepkisi: 'TFF'ye operasyon çekiyorlar'

Murat Sancak flaş hakem tepkisi: 'TFF'ye operasyon çekiyorlar'
‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada

‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada
Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı!

Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı!
TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!

TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!