Türkan Şoray da mağdur oldu! Takipçilerine seslendi

Yayınlanma: 02.01.2024 - 11:18

Güncelleme: 02.01.2024 - 11:18

Twitter’da ünlü isimler adına açılan sahte profillerin sayısı her geçen gün artıyor. Sahte hesapların son kurbanlarından biri de Yeşilçam efsanesi Türkan Şoray oldu.



Şoray, Twitter’da (X) adına açılan sahte hesaptan siyasi paylaşımlar yapılması üzerine, Instagram hesabından hayranlarını uyardı.

“TWITTER HESABIM YOK”

Şoray “Benim Twitter hesabım yoktur. Sadece resmi Instagram hesabım vardır” dedi.