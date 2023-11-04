Türkan Şoray yıllar sonra açıkladı: Sinemaya tamamen mecburiyetten başladım!

Yayınlanma: 04.11.2023 - 16:50

Güncelleme: 04.11.2023 - 16:50

Türk sinemasında "Sultan" lakabıyla anılan Türkan Şoray, oyunculuğa maddi sıkıntılar nedeniyle adım attığını açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 10. durağı olan Efes Kültür Yolu Festivali kapsamında söyleşiye katılan Şoray samimi açıklamalarda bulundu.



Yaptıkları film ve dizilerden bahseden Türkan Şoray, sosyal medyada vakit geçirmek yerine doğada olmayı ve kitap okumayı sevdiğini söyledi.

Sinemaya başlama sürecini anlatan Şoray, şöyle konuştu:

"Ben sinemaya meşhur olayım, şatafatlı bir hayat yaşayım diye başlamadım. Tamamen mecburiyetten ekonomik nedenlerden dolayı başladım. Sinemayı bilmiyordum. Daha 14-15 yaşındaydım. Sinemaya 1 kez gitmiştik. Annem 2 çocuğuyla yalnız kalmıştı. Kardeşimle bana bakmak zorundaydı. Çalışıyordu ama yeterli olmuyordu. Teklif o zamanki durumumuzu düzeltecek bir teklifti. Annem ne olursa olsun yine bir düşündü. Öğretmen okuluna gidecektim ama çok ısrar ettiler filmde oynamamı. Annem epey düşündü. Annemin ağzından çıkacak bir kararla hayatım değişecekti. Sinemaya dünyası hevesiyle anne ne olur gideyim dedim ve sonunda 'evet' dedi."