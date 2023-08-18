Türkan Şoray: Kostümler benim rol arkadaşım

Yayınlanma: 18.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.08.2023 - 03:52

Türkan Şoray’ın “Sinema Benim Aşkım Türkan Şoray Kostümleri” sergisi önceki gün açıldı. Şoray, sergi açılışında “Sinema Benim Aşkım” adlı söyleşiyle İzmirlilerle bir araya geldi.

Sergide, Türkan Şoray’ın filmlerinde kullandığı kostüm ve film afişleri yer alıyor. Şoray, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) yapılan “Sinema Benim Aşkım Türkan Şoray Kostümleri” sergisinin açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile katıldı. Telefonla konuştuğumuz Şoray serginin oluşum sürecini şöyle anlatıyor: “Çok uzun yıllar boyunca bütün filmlerimde giydiğim kostümleri atmaya, oraya buraya saçmaya kıyamadığım için bir depoda saklamıştım. Onlar benim rol arkadaşımdı. O yüzden kıymetliydiler benim için. Yaklaşık 15 yıl önce bir yakınım bunları sergi yapmakla ilgili fikrini söyledi. Ben de mutlu oldum ve Türkiye’nin değişik yerlerinde bu kostümleri sergiledik. Sergiledikçe de gördüğü ilgi beni çok mutlu etti. Zaman zaman böyle sergiler yapıyoruz” diyor.

KORUNMUŞ KOSTÜMLER

Şoray, kostümleri nasıl belirledikleri sorusuna ise şöyle cevap veriyor: “Sergide yer alan kostümlerde en iyi korunmuş kostümleri önceliyoruz. Sonra da film afişleri ve film lobileriyle özdeşleştiriyoruz. Bir de çok beğenilen ve çok sevilen bazı filmler var, onlara öncelik veriyoruz. Selvi Boylum Al Yazmalım, Hazal, Dönüş, Arım Balım Peteği, Vesikalı Yarim, Azap gibi birçok film. Bu filmlerin kostümlerini afişleriyle birlikte birleştirip mankenlere giydiriyor küratör arkadaşlar.”

Sergiyle ilgili şu an için sadece İstanbul ve İzmir’in olduğunu söyleyen sanatçı, “Elbette katılımcılarla, sinemaseverlerle beraber bu sergiyi açıyoruz, sonra da kıyafetler ve kıyafetlerin karakterlere yansımasıyla, yaşamımızı etkilemesiyle ilgili, kostümlerin bizi nasıl etkilediğiyle ilgili sohbetler ediyoruz” diyor.

Şu anda yeni bir projesinin olmadığını belirten Şoray, “Aklımı çelecek çok şahane bir film senaryosu gelirse elbette bakarım ancak şu anda sinemayı, dizi dünyasını yakından takip etmekle ilgiliyim. İyi bir dizi ve film izleyicisiyim” diyor.