Türkan Şoray'ı yıkan ölüm: 'Yıllardır bana sonsuz sevgiyle bağlıydı...'
Usta sanatçı Türkan Şoray, Metin Şamdan'ın hayatını kaybetmesiyle büyük üzüntü yaşadı. Şoray, Şamdan için kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Şamdan, Şoray'a hayranlığı nedeniyle kendini sanata adamıştı.
Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Türkan Şoray, hayranlarından Metin Şamdan'ın hayatını kaybetmesiyle büyük üzüntü yaşadı.
Şamdan, ilkokul yıllarında izlediği filmlerle Türkan Şoray'a hayranlık duymaya başladı. Şamdan, Şoray'a duyduğu hayranlık nedeniyle kendini sanata adayarak önce resim, daha sonra da Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde müzik eğitimi aldı.
"NE SÖYLESEM EKSİK KALIR..."
Türkan Şoray, üzüntüsünü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dile getirdi.
Instagram'dan Şamdan ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Şoray, "Çok üzgünüm. Metin Şamdan'ı kaybetmişiz. Yurt dışındayım, yeni öğrendim. Yıllardır bana sonsuz sevgiyle bağlıydı. Ne söylesem eksik kalır, mekânın cennet olsun. Seni unutmayacağım sevgili Metin Şamdan" ifadelerini kullandı.
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