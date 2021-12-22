Türkiye de listede: Yeni yıla en 'umutsuz' girecek ülkeler açıklandı
Uluslararası araştırma şirketi Ipsos, yeni yıla en umutsuz giren ülkeleri sıraladı. Listede Türkiye, 3. sırayı alırken, en umutlu ülkelerde ise ilk sırada Çin yer aldı. Teknolojiden, ekonomiye, eğitimden, çalışma hayatına bir çok konuda şanslı olduklarını düşünen Çinlilerin sayısı, oldukça fazla.
Bu yılı geride bırakmaya sayılı günler kala; "2022'ye en umutsuz giren ülkeler" başlığı adı altında çalışma başlatan Uluslararası araştırma şirketi Ipsos, yeni yıla dair farklı ülkelerde yaşayan binlerce insana "yeni yıldan umudun var mı?" sorusunu yöneltti.
HaberGlobal'in aktardığına göre, sorulan sorulara yanıt veren insanlar, ülkelerinde kendilerini ne gibi sorunlar veya ne gibi güzellikler beklediğini sıraladı.
TÜRKİYE 3'ÜNCÜ SIRADA
Tüm bunların sonucunda veriler toplandı, analizler yapıldı. Ipsos, yeni yıla en umutsuz giren ülkeleri sıraladı. İçlerinde Türkiye'nin 3. sırada yer alması ise dikkat çekti.
Son zamanlarda yaşanan kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet, trafik kavgaları, tecavüz/cinsel istismarlar, hayvanlara şiddet, döviz kuru hareketliliği gibi birçok maddeyi neden olarak sıralayan yurttaşlar, 2022 yılına dair bir umut beslemediklerini belirtti.
Özellikle özel sektör çalışanlarının yeni yıla dair yaptığı umutsuz yorumlar, "bu senenin iyi geçmesine imkan yok" yorumlarını da beraberinde getirdi.
ÇİN, YENİ YILDAN EN UMUTLU ÜLKE
Listenin en sonunda yer alan Çin ise, 2022 yılından oldukça umutlu. 2019 yılında koronavirüsün ilk tespit edildiği ülke olan Çin'in, yüzde 94 ortalamayla en son sıraya yerleşerek "en umutlu ülke" seçilmesi, dikkatlerden kaçmadı.
Teknolojiden, ekonomiye, eğitimden, çalışma hayatına bir çok konuda şanslı olduklarını düşünen Çinlilerin sayısı, oldukça fazla.
EN UMUTSUZ ÜLKELER
Araştırma sonucunda "2022'ye en umutsuz giren ülkeler" şu şekilde sıralandı:
Japonya, Belçika, Türkiye, Almanya, ABD, İngiltere, İtalya, Kanada, Arjantin, Brezilya, Şili, Çin.
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