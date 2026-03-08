Türkiye'de tüm zamanların en çok dinlenen kadın sanatçıları açıklandı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.03.2026 12:16:00
Haber Merkezi
Popüler müzik platformu Spotify, Türkiye'de tüm zamanların en çok dinlenen kadın sanatçılarını açıkladı. Listenin zirvesinde Sezen Aksu yer aldı.

Spotify Türkiye, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'ne özel tüm zamanların en çok dinlenen kadın sanatçılarını açıkladı. Verilere göre, tüm zamanların en çok dinlenen kadın sanatçıları listesinin ilk sırasında Sezen Aksu bulunuyor.

Pop müziğin güçlü seslerinden Gülşen ikinci, Hande Yener ise üçüncü sıradan listeye adını yazdırdı. 

Listede yer alan tek yabancı sanatçı ise 9. sıradaki Billie Eilish oldu.

Image

SEZEN AKSU EN ÇOK DİNLENEN

İşte Türkiye'nin en çok dinlenen 10 kadın sanatçısı:

  1. Sezen Aksu
  2. Gülşen
  3. Hande Yener
  4. Sertab Erener
  5. Ebru Gündeş
  6. Simge
  7. Zeynep Bastık
  8. Melike Şahin
  9. Billie Eilish
  10. Yıldız Tilbe
