Türkiye'de tüm zamanların en çok dinlenen kadın sanatçıları açıklandı

Spotify Türkiye, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'ne özel tüm zamanların en çok dinlenen kadın sanatçılarını açıkladı. Verilere göre, tüm zamanların en çok dinlenen kadın sanatçıları listesinin ilk sırasında Sezen Aksu bulunuyor.

Pop müziğin güçlü seslerinden Gülşen ikinci, Hande Yener ise üçüncü sıradan listeye adını yazdırdı.

Listede yer alan tek yabancı sanatçı ise 9. sıradaki Billie Eilish oldu.

SEZEN AKSU EN ÇOK DİNLENEN

İşte Türkiye'nin en çok dinlenen 10 kadın sanatçısı: