Türkiye'nin ilk, Avrupa’nın en büyük Bonsai Müzesi’ne ilgi: 3 eser ‘The Trophy’de sergilenecek

Yalova’da, saksıda minyatür ağaç yetiştirme sanatı olarak bilinen, Çin ve Japonya'dan dünyaya yayılan bonsainin Türkiye'de tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla, Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100’üncü yılı kapsamında 2024 yılında açılan ‘Bonsai Müzesi’, sanatseverlerin ilgi odağı oldu. Yalova-Termal kara yolu üzerinde, mülkiyeti Yalova Kadıköy Belediye Başkanlığı’na ait olan ve İl Özel İdaresi’ne bedelsiz olarak tahsisi yapılan 200’ü kapalı alan olmak üzere, bin 700 metrekarelik sergi alanında 200'e yakın bonsai ile 70'e yakın tür sergileniyor.

2024 YILINDA 4 BİN, 2025 AĞUSTOS’A KADAR 5 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

1,5 yıldır faaliyette olan müzeyi 2024 yılında 4 bin, 2025 yılı Ağustos ayı sonuna kadar ise 5 bin kişi ziyaret etti. Müzeye ilk defa geldiğini belirterek bonsai hakkında detaylı bilgiler öğrendiğini söyleyen Arzu Güzeloğlu (46), “Evde bakmam haricinde çok bir bilgim yoktu. Buraya geldiğimde detaylarını öğrendim. Bonsainin telle küçük tutulmaya çalışılması bana büyüyemiyormuş hissiyatı veriyordu. Öyle değilmiş, buraya geldiğimde öğrendim. Herkesi burayı görmeye davet ediyorum” dedi. Annesiyle birlikte müzeye gelen Gökçe Güzeloğlu (8) ise “Bonsailer konusunda çok bir bilgim yok. Burayı görünce çok heyecanlandım. Görmekte çok hoşuma gitti” diye konuştu. Ziyaretçi sayısının yıl sonuna kadar 8 bine ulaşmasını hedeflediklerini söyleyen müze sorumlusu bonsai sanatçısı Hasan Şimşek, “1,5 yıldır faaliyette olan müzemiz ilk yıl yaklaşık 4 bin, bu yıl ağustos ayı itibarıyla da yaklaşık 5 bin ziyaretçi ağırladı. Yıl sonunda da bu sayının 7-8 bine ulaşmasını bekliyoruz. Müzemizde Workshop düzenliyoruz. Bonsai tanıtımını gerçekleştiriyoruz” dedi.

‘70 YAŞINDAKİ ARDIÇ, TÜRKİYE’DE YAPILMIŞ EN DEĞERLİ BONSAİ’

Müzedeki her ağacın bir hikayesi olduğunu belirten, en değerli bonsai üretiminin ise ardıç ağacından yapıldığını söyleyen Şimşek, “Yaklaşık 200 adet sergilenen ağacımız var. 70 tür barındırıyoruz. Bu ağaçların günlük, haftalık, aylık ve yıllık bakımları oluyor. Müzede sergilenen her ağacın kendine ait bir hikayesi, özelliği var. 70 yaşlarındaki ardıç ağacımız var mesela. Türkiye'de yapılmış en değerli bonsaidir. Yaklaşık 21 yıldır üzerinde çalışıyoruz. Budayarak veya telleme sanatını uygulayarak, ağacımızı sanki tepenin üzerinde rüzgara direnen ağaç formunda şekillendirdik. Aynı zamanda da belli bir süre 'anaç' ağaç olarak kullanılmış. Bu tür Türkiye'de neredeyse tamamının biyolojik atası konumunda. 21 yıl önce 50 yaşlarındayken normal bir saksıda bulunan ağaçtı. İtalya'dan ‘anaç' bitki olarak ithal edilmiş. Üzerinden parçalar kesilerek, 100 binlerce yeni ardıç ağacı üretilmiş. Türkiye'nin her yerinde bunların şu anda yetiştiğini görebiliyoruz. Her ilde mevcut. Görevini tamamladıktan sonra bir şekilde biz ağaca rastladık ve güzel bir bonsai olabileceğini tespit ettik. Satın alıp üzerinde çalışmaya başladık. Tüm ağaç türlerinden bonsai yapılabiliyor. Ardıç'tan ise en değerli bonsailer yapılabiliyor. Ardıç, çam türleri, akçaağaç, ateş dikeni, mor salkım gibi 70 tane tür var müzede” ifadelerini kullandı.

OSMANLI ZİRVE DÖNEMİ ÇİNİ SAKSI AVRUPA BİRİNCİSİ OLDU

‘The Karate Kid’ isimli filmdeki bonsai sanatçısından esinlenerek, bonsai sanatına başladığını söyleyen Şimşek, Şubat ayında Belçika'da düzenlenen ve Avrupa'nın en prestijli bonsai etkinliği olan 25’inci Uluslararası Kupa'da ‘Bonsai Saksısı’ kategorisinde birincilik ödülü aldıklarını hatırlatarak şöyle konuştu:

“O filmde bizim yanlış algıladığımız bir durum var. Bonsai bir ağaç türüdür, bunu gidip Japonya'dan bulmamız gerektiğini zannediyoruz. Oysa tüm ağaç türlerinden bonsai yapılabiliyormuş. Bu bilgiyi 1999'da öğrendiğimde zaten Yalova'da da materyalin bulunması oldukça kolaydı. Bu şekilde başladım. Bu yıl Şubat ayında Belçika'da düzenlenen 25'inci The Trophy Bonsai Sergisi'ne ülkemizden ilk defa katılım gerçekleştirdik. Bu sergiye İznik'te yapılan saksımızla Osmanlı Zirve Dönemi Çini Saksımızla katıldık. Yaklaşık 200 kadar saksı içinde Avrupa birincisi oldu saksımız. Önümüzdeki yıllarda katılımımızı zenginleştireceğiz. Saksı yanında bonsai ve aynı zamanda taş sergileme sanatı olan suiseki ile katılımımızı gerçekleştireceğiz."

KARACA’NIN TOROSLAR’DAN GETİRDİĞİ SARI ÇAM TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK

Hasan Şimşek, Tema Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca'nın da eserleri sergilendiği Yalova Bonsai Müzesi’nin, Karaca tarafından 1974 yılında Toroslar’dan getirilen sarı çam bonsai, saksı ve taş sergileme sanatı olan suiseki ile 2026 yılında gerçekleştirilecek 'The Trophy' Bonsai Sergisi’nde de Türkiye'yi temsil edeceğini söyleyerek, “Müzemizde sadece bizim yaptığımız çalışmalar değil, diğer bonsai sanatçılarının da eserleri bulunmakta. Bunlardan en bilineni rahmetli Tema Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca. Müzemizde yaklaşık 12 adet kadar ağacı var. Bunlardan bir tanesi sarı çam. Yaklaşık 86 yaşında. 1974 yılında Hayrettin Bey ve arkadaşları tarafından Toroslardan sökülmüş. 11 yıldır da bizde bulunuyor. Bu ağacımız üzerinde yoğun çalışmalar gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıl şubat ayında Belçika'da gerçekleştirilecek, ‘The Trophy’ adında düzenlenecek büyük bonsai sergisine katılacağız. Böylelikle ülkemizi de temsil edeceğiz" dedi.