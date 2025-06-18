Türkiye'ye atom bombası atılırsa ne olur? Yapay zeka yanıtladı: Bölge bölge felaket yaşanabilir

İsrail'in İran'ı vurmasının ardından başlayan İran-İsrail savaşının arkasında Türkiye'nin de savaşa dahil olup olmayacağı dünya gündeminde tartışılıyor. Savaşa olası bir Türkiye katılımında, envanterinde atom bombası bulunduran ülkelere karşı neler yaşanacağı merak ediliyor. Biz de bu soruyu yapay zekaya sorduk. İşte yapay zekanın Türkiye'ye atılacak olası bir atom bombası senaryosu...





NÜKLEER BOMBA NE KADARLIK BİR ALANI ETKİLİYOR?

Modern nükleer silahların etkisi, bombanın gücüne (kiloton/megaton) ve patlatıldığı noktaya (yüzey ya da hava patlaması) göre değişiyor.

Yaygın kullanılan modelleme sistemlerine göre:

15 kilotonluk bir atom bombası (Hiroşima benzeri) yaklaşık 1.5 km çapta ölümcül ısı ve basınç dalgası, 4-5 km yarıçapta ise yıkıcı radyasyon etkisi yaratır.

300 kilotonluk daha büyük bir başlık, İstanbul gibi metropol bir şehirde milyonlarca can kaybı, ağır radyasyon ve on yıllar sürecek çevre kirliliğine neden olur.

BÖLGE BÖLGE YAŞANACAK SENARYOLAR:

Türkiye’ye yönelik olası bir nükleer saldırı senaryosu, Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesine göre yapay zekâ tarafından bu şekillerde senaryolaştırıldı;

MARMARA BÖLGESİ:

Hedef Şehirler: İstanbul, Kocaeli, Bursa, Edirne

Etki:

Türkiye'nin ekonomik, finansal ve ticari kalbi olan Marmara Bölgesi, birinci öncelikli hedef konumundadır.

İstanbul’a atılacak 100-300 kilotonluk bir nükleer bomba, 2 milyondan fazla can kaybına ve %40’lık ekonomik kayba neden olur.

Tüm uluslararası bankacılık, medya, limanlar, sanayi bölgeleri ve ulaşım sistemleri yok olur.

Boğaz trafiği kapanır, deniz taşımacılığı durur, ihracat çöker.

Avrupa’ya enerji ve lojistik akışı kesilir.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Hedef Şehirler: Ankara, Eskişehir, Konya

Etki:

Ankara, siyasi ve askeri merkez olarak kritik bir hedeftir.

100 kilotonluk bir saldırı, TBMM, Genelkurmay, Emniyet, Bakanlıklar ve NATO üssünü yok eder.

Devletin karar alma mekanizmaları çöker.

Konya ve Eskişehir gibi tarım ve sanayi merkezleri, nükleer serpintiyle ağır zarar görür.

Yönetim boşluğu ve panik, ülke genelinde kaos yaratır.

EGE BÖLGESİ

Hedef Şehirler: İzmir, Manisa, Aydın

Etki:

İzmir Limanı, sanayi tesisleri ve NATO hava üsleri nedeniyle stratejik konumda.

Nükleer saldırı, deniz ulaşımı, tarım ve turizmi aynı anda felç eder.

Radyasyon, Ege kıyılarına ve Yunanistan’a yayılabilir.

Gediz ve Menderes havzalarında tarım alanları uzun yıllar kullanılamaz hale gelir.

AKDENİZ BÖLGESİ

Hedef Şehirler: Adana, Antalya, Mersin

Etki:

Adana’daki İncirlik Üssü nedeniyle askeri hedef konumunda.

Nükleer saldırı durumunda hem üs hem de çevresindeki yoğun yerleşim alanları yok olur.

Antalya gibi turizm merkezleri ağır darbe alır.

Mersin Limanı'nın çökmesiyle Ortadoğu ticaret akışı durur.

Tarım ve narenciye üretimi büyük zarar görür.

KARADENİZ BÖLGESİ

Hedef Şehirler: Samsun, Trabzon, Zonguldak

Etki:

Direkt askeri veya stratejik hedef olmamakla birlikte, ikincil serpinti alanı olabilir.

Rüzgarla gelen radyasyon, özellikle çay ve fındık üretim alanlarını kirletebilir.

Zonguldak ve çevresindeki enerji tesisleri zarar görürse, ülkenin enerji üretimi etkilenir.

Sahil kesiminde yaşayan nüfus yoğunluğu nedeniyle toplu tahliyeler gerekebilir.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Hedef Şehirler: Erzurum, Van, Malatya

Etki:

Sınır güvenliği açısından stratejik olsa da, nüfus yoğunluğu az olduğu için birincil hedef olması düşük ihtimaldir.

Ancak İran, Ermenistan, Suriye gibi bölgesel kriz hatlarına yakınlığı nedeniyle hedef olabilir.

Erzincan’daki askeri radar ve savunma sistemleri, taktik hedef haline gelebilir.

Tarım ve su kaynakları tahrip olur. Radyasyon, göç dalgasını tetikleyebilir.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ:

Hedef Şehirler: Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa

Etki: